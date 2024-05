Fiéis deram início na noite desta quarta-feira (29/5) à colocação da serragem nos desenhos que vão compor os tradicionais tapetes devocionais na escadaria da Igreja São José, no Centro de Belo Horizonte, serviço voluntário que será retomando na manha desta quinta (30/5), quando acontece a celebração de Corpus Christi. Com extensão de 1 km, o tapete vai ligar os santuários arquidiocesanos da Santíssima Eucaristia (Igreja Boa Viagem, na Regional Centro-Sul) e o São José (Igreja São José).

Os voluntários foram divididos em dois grupos, cada um começando numa extremidade, até o encontro e término do tapete. O coordenador do Conselho Pastoral do Santuário Arquidiocesano São José, Renato Alves de Sousa, diz que teve início nessa terça (28/5) a confecção dos desenhos na escadaria da igreja.

Nesta quarta, a partir das 18h, cerca de 30 voluntários, entre jovens da igreja e missionários, iniciaram a cobertura dos traçados com serragem e vão seguir pela madrugada, até as 2h desta quinta-feira, quando a expectativa é receber um grupo mais variado de colaboradores. “É o dia em que famílias inteiras vêm para ajudar. Esperamos fiéis, jovens, adultos e crianças para concluir os tapetes”, diz Renato. No último fim de semana, uma equipe formada por 15 voluntários trabalhou para tingir a serragem a ser usada no tapete.

Ainda de acordo com o coordenador do conselho pastoral, neste ano a Santíssima Trindade será representada na escadaria do santuário. “Em seguida, temos a representação do cordeiro de Deus. Depois, a logomarca da província, que foi unificada entre Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e São Paulo. A gente também fará menção ao Rio Grande do Sul por causa da tragédia decorrente das enchentes no estado. No decorrer da Avenida Afonso Pena, já teremos símbolos eucarísticos. E assim a gente faz esse grande tapete ligando os santuários”, conta.

Significado

No Dia de Corpus Christi, a Igreja Católica no mundo inteiro celebra o mistério da eucaristia – sacramento do corpo e sangue de Jesus Cristo. A festividade se refere à instituição da eucaristia, recordando a última ceia de Jesus com os apóstolos. Instituída em 1264 pelo papa Urbano IV e inspirada pelas revelações da freira belga Juliana de Mont Cornillon, a comemoração de Corpus Christi ocorre sempre na quinta-feira após o Domingo da Santíssima Trindade. Essa tradição de 760 anos é uma expressão de aclamação e louvor ao Corpo de Cristo, que permanece presente na vida dos católicos.

Programação nesta quinta-feira (30/5) na capital

Às 10h30 – Missa na Catedral Cristo Rei (no Bairro Juliana, na Região Norte), presidida pelo arcebispo metropolitano dom Walmor Oliveira de Azevedo. Em seguida, haverá procissão.

Às 17h – Missa no Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia (Igreja Boa Viagem), no Centro, presidida por dom Walmor. Em seguida, procissão luminosa até o Santuário Arquidiocesano São José (Igreja São José), trecho de um quilômetro a ser coberto pelos tapetes devocionais.

7h e 8h – Missas no Santuário Arquidiocesano São José, com adoração ao santíssimo sacramento às 12h.