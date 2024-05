A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai ampliar os horários da linha 826 (Montes Claros/Rua São Rômulo), que passa a circular aos domingos e feriados, a partir do dia 2 de junho, entre 6h e 19h.

A linha terá 14 novas viagens atendendo à solicitação da comunidade, o que vai facilitar o acesso dos moradores do Bairro Montes Claros, na Região Nordeste da capital, às linhas 808, 813 e 815, com destino à Estação São Gabriel e outras regiões da cidade.

O itinerário e o quadro de horário da linha podem ser consultados no portal da Prefeitura.

Melhorias no transporte coletivo

Desde julho do ano passado, com a sanção da Lei 11.458/23, seis novas linhas foram criadas pela PBH. Foram elas: a 721, na Regional Norte, a 513, 5034, 5035. 5036, na Pampulha, e a 646 em Venda Nova.

A política de melhoria do transporte coletivo da prefeitura já acrescentou 1.432 viagens diárias ao transporte coletivo da capital e colocou 653 novos ônibus – todos com ar-condicionado, suspensão a ar e acessibilidade – rodando nas linhas da capital.

O número supera, em mais de 220 veículos, a exigência prevista na lei, que era a inclusão de 420 coletivos na frota da capital. Com a entrada dos novos ônibus, BH já conta com quase 80% da frota com ar-condicionado e suspensão a ar. A idade média dos veículos, que era de seis anos e oito meses, em julho de 2023, caiu para cinco anos e sete meses.