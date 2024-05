A Assembleia Legislativa de Minas aprovou, em primeiro turno, a proposta de reajuste do governo mineiro aos servidores públicos.

Apenas o texto principal foi apreciado, já que a base aliada ao governador Romeu Zema deixou o plenário, causando falta do mínimo necessário de deputados para votar as emendas. Entre elas, a que solicita ao governador 10,67% de reajuste, em vez dos 3,62% que foi proposto.

Outra notícia que repercutiu hoje foi a paralisação parcial de motoristas de ônibus em Belo Horizonte, que afetou o funcionamento de 20 linhas do transporte coletivo.

Os trabalhadores reivindicam, principalmente, o pagamento do vale-alimentação, que não foi depositado.

Agora, falando sobre o feriado prolongado. Quem vai pegar a estrada no feriado de Corpus Christi, amanhã (30), deve se atentar às interdições nas rodovias mineiras.

Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), 55 trechos de estradas estaduais estão interditados total ou parcialmente devido a obras.

Zema comemora derrubada do veto sobre 'saidinha': 'Justiça prevaleceu'

O governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) comemorou a decisão do Congresso Nacional de derrubar o veto parcial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao trecho da lei que trata da saída temporária dos presos em regime semiaberto, as "saidinhas".





Demolição no edifício Sulacap, no Centro de BH, deve durar 5 meses

A obra de reconstituição da Praça Independência, que vai demolir o edifício Novo Sulamérica, deve durar cinco meses. Nesta quarta-feira (29/5), o prefeito Fuad Noman (PSD) esteve presente e deu o pontapé inicial com uma “marretada” em uma das paredes do prédio.

Corpus Christi: confira o que abre e o que fecha em Belo Horizonte

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou, nesta quarta-feira (29/5), o que vai funcionar ou não neste Corpus Christi. Segundo a PBH, amanhã é feriado municipal e sexta-feira é ponto facultativo. Confira como será o funcionamento do comércio, serviços e outros locais em Belo Horizonte.





Governo de Minas confirma saída de Elizabeth Jucá do Desenvolvimento Social

O governo de Romeu Zema (Novo) confirmou nesta quarta-feira (29/5) a saída de Elizabeth Jucá da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese-MG). A substituta na pasta será a deputada estadual Alê Portela (PL).





Minas Junina 2024 dá destaque à comida mineira

O Minas Junina 2024 foi anunciado nesta quarta-feira (29/5). A segunda edição do evento promovido pelo governo estadual começa neste sábado (1/6) e vai até o dia 31 de julho em todas as regiões de Minas Gerais. O foco da celebração deste ano será a comida mineira.





Nono foragido de lista dos mais procurados de Minas é preso

O nono foragido da lista dos mais procurados de Minas Gerais foi preso em um apartamento na cidade de São Paulo. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) na manhã desta quarta-feira (29/5).

Tempo em MG: veja a previsão para o feriadão de Corpus Christi

O feriado de Corpus Christi (30/5) será de frio na maior parte de Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma massa de ar frio deve baixar as temperaturas em quase todo o estado, com possibilidade de geada no Sul de Minas.