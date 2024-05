O governo de Romeu Zema (Novo) confirmou nesta quarta-feira (29/5) a saída de Elizabeth Jucá da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese-MG). A substituta na pasta será a deputada estadual Alê Portela (PL).

Ontem, terça-feira (28/5), o Estado de Minas já havia confirmado a troca de secretárias. Alê vai ocupar o cargo, pois Jucá está cotada para disputar a prefeitura de Juiz de Fora, na Zona da Mata, pelo Partido Novo.

Segundo interlocutores do governo mineiro, a escolha de Alê foi estratégica. Com a saída de Elizabeth para ser candidata, Zema pode fazer um dos primeiros acenos à base governista na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Em nota enviada à imprensa, o governador agradeceu o “importante trabalho” prestado pela economista Elizabeth Jucá, uma das primeiras secretárias selecionadas no início desta gestão, em 2019. “O governador agradece o empenho e a dedicação da secretária Jucá e deseja sucesso em seus novos caminhos profissionais. Foram cinco anos e cinco meses de dedicação e comprometimento para desenvolver políticas sérias e essenciais no campo social. A secretária deixa a pasta devido às regras da desincompatibilização do período eleitoral”, diz o texto.

Entre algumas das realizações da secretária estão os reajustes do Piso Mineiro de Assistência Social e a criação do Auxílio Emergencial Mineiro. Ela também foi responsável pela implementação de projetos nacionalmente reconhecidos, como o Trajeto Moda, a distribuição de absorventes para meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade social, e o protocolo Fale Agora – uma das principais iniciativas no país de enfrentamento à violência sexual em espaços de comércio, serviços –, turismo e lazer.

Articulações

Na semana passada, Zema se reuniu com o presidente do PL em Minas, o deputado federal Domingos Sávio. Na reunião, o governador discutiu a aproximação com os deputados estaduais.

Apesar de ter dito, em café da manhã com jornalistas, que gostaria de estar fora das negociações em prol das eleições municipais, o governador também discutiu as candidaturas do Novo e PL, que podem caminhar juntas.

Em Belo Horizonte, a secretária Luisa Barreto (Novo) é cotada para participar da chapa de um membro do PL, o deputado estadual Bruno Engler (PL-MG). Segundo apurou o EM Minas, essa é uma vontade do Partido Liberal, mas que ainda não foi aceita pelos membros do Novo.