O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quarta-feira (29/5) um pacote de medidas de apoio ao Rio Grande do Sul, com foco em parcerias com os setores da linha branca e de frigoríficos.







"Já falei com o Alckmin para conversar com os fabricantes da linha branca para que neste momento, no Rio Grande do Sul, as pessoas levem em conta que vamos ter que oferecer produtos da mesma qualidade, mas mais barato para que o setor também possa dar contribuição. Foi o que aconteceu com o setor da carne, que os empresários assumiram o compromisso de fazer chegar proteína animal no estado", afirmou Lula.

Situação no Rio Grande do Sul

De acordo com o último balanço divulgado nesta quarta-feira (29/5) pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o estado contabiliza 169 mortes provocadas pelas fortes chuvas e as enchentes desde o fim de abril, além de 44 desaparecidos e 806 feridos.