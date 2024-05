O Minas Junina 2024 foi anunciado nesta quarta-feira (29/5). A segunda edição do evento promovido pelo governo estadual começa neste sábado (1/6) e vai até o dia 31 de julho em todas as regiões de Minas Gerais. O foco da celebração deste ano será a comida mineira.

Em coletiva realizada nesta quarta no Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG), a secretária-adjunta de Cultura e Turismo, Josiane de Souza, reforçou a importância do Minas Junina para a valorização da cultura mineira e a possibilidade de atrair turistas. “A campanha tem o objetivo de valorizar as tradições do estado de Minas Gerais, expressões culturais, religiosas e gastronômicas”, afirmou.

Nesta edição, a comida será ainda mais valorizada, como disse o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira. Ele ressaltou a importância dos povos originários na criação de comidas típicas de festa junina. Isso porque, muitos pratos são oriundos da cultura indígena e africana.

"Nós temos em Minas Gerais montanhas e algumas das cidades mais frias do Brasil. Minas é um estado propício para vinícolas. Podemos trabalhar a cozinha de frio, cozinha de montanha, festividades mineiras. Neste mês de inverno, poderemos, através da cultura, atrair turistas para Minas Gerais", disse Oliveira.

'Comida de Frio'

O Minas Junina 2024 terá “Comida de Frio” como tema. De acordo com Josiane de Souza, essa é uma maneira de promover e valorizar a cozinha mineira, típica das festas juninas, como os derivados de milho e mandioca – reconhecidos como Patrimônio Cultural Imaterial de Minas em julho de 2023 – e o quentão, feito com cachaça, outro Patrimônio Cultural do estado.

"Em cada prato da nossa cozinha mineira existe o cuidado de transmitir o conhecimento ancestral que vem sendo cultivado por gerações. A nossa forma de receber é incomparável", diz a secretária adjunta.

Turismo

A iniciativa, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, terá cerca de 450 ações em 300 municípios. O número aponta um crescimento de 20% em relação ao ano passado. O evento também será responsável por gerar uma movimentação turística de aproximadamente 3 milhões de pessoas, 20% a mais que em 2023, quando 2,6 milhões de turistas viajaram pelo estado nesse período, segundo dados do Observatório do Turismo.

Segundo o secretário de Cultura, Minas Gerais tem tudo para se tornar um destino turístico ainda maior do que já é. Ele citou que o estado possui grandes vinícolas, que estarão abertas para a visitação durante o Minas Junina. A proposta é trazer turistas ao estado e colocar Minas como uma das rotas de vinho do país, segundo Leônidas.

O secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, discursou na coletiva desta quarta-feira (29/5) e afirmou que o povo mineiro defende sua cultura Jair Amaral/EM/DA Press

Para Leônidas, Minas tem algo especial que outros estados não tem: a recepção. De acordo com ele, este é um ponto importante a ser explorado e que pode conquistar turistas de todo o país.

“Nós (mineiros) temos quatro coisas importantes para se consolidar como um grande destino turístico. O primeiro é o afeto com que nós recebemos (os turistas), a mesa posta. O nosso modo de receber. Segundo, é a beleza da nossa apresentação culinária. Em terceiro, a beleza do nosso barroco. E o mais importante: um povo que protege a sua cultura popular, seu patrimônio, e alegria de pertencer”, diz.

Arraiá da Liberdade

Em Belo Horizonte, a festividade do Minas Junina será o Arraiá da Liberdade, realizado pela primeira vez no ano passado. Nesta edição, o Palácio da Liberdade sediará o evento entre os dias 28 e 30 de junho. A programação ainda vai ser divulgada, mas contará com música, comidas típicas, brincadeiras juninas, quadrilhas e espetáculos

Outras cidades

Enquanto a capital parte para o segundo ano do Minas Junina, Miraí, na Zona da Mata, vai participar do seu primeiro Circuito Junino com a participação de diversas escolas municipais. Festas e quadrilhas em várias instituições de ensino também estão na programação do Festival Junino de Novo Cruzeiro, no Jequitinhonha.

Reacendendo a Fogueira (Festival de Quadrilhas), em Salinas, no Norte de Minas, o 34° Arraiá do Zé Bagunça, em Bueno Brandão, no Sul do estado, e o JuliFest 2024, em Itabirito, na região Central, vão fomentar a economia da criatividade e celebrar a cultura junina de Minas Gerais.

Cidades como Itaúna, Serra da Saudade, Bom Despacho, Peçanha, Estiva, Itanhandu, Simão Pereira, Guaxupé e Resplendor também já cadastraram seus eventos. Já os municípios mineiros que ainda não se cadastraram, podem fazer a inscrição pelo site www.minasgerais.com.br.



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa