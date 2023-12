Frango jeca do restaurante Xapuri, casa eleita o com a "Melhor Cozinha Mineira" pelo Prêmio Cumbucca de Gastronomia

A comida feita em Minas Gerais foi eleita pelo "TasteAtlas" como a melhor culinária regional do Brasil e está entre as 30 melhores do mundo. Especializado em avaliações gastronômicas, o site elabora o ranking com base na opinião de sua audiência. A lista inclui os 50 melhores produtos em diversas categorias.



Com uma pontuação de 4,36, a comida mineira ocupa a liderança no Brasil e a 30ª posição de destaque na culinária regional em todo o mundo para 2023/2024. A gastronomia da Bahia foi eleita a segunda melhor do Brasil, com uma pontuação de 4,18 e a 43ª posição mundial. No topo do ranking está a culinária de Campania, na Itália.

O tradicional pão de queijo mineiro foi eleito a terceira melhor comida de café da manhã do mundo em abril deste ano, ainda segundo a enciclopédia gastronômica "Taste Atlas". Como destaque da gastronomia mineira, o queijo canastra conquistou a sexta posição no ranking de queijos semiduros do mundo em 2023, com uma pontuação de 4,47. No ano anterior, o queijo canastra havia alcançado o 1º lugar na mesma lista.

Capital criativa

Desde 2019, a capital mineira é reconhecida pela Unesco como "Cidade Criativa pela Gastronomia". Apenas 21 cidades no mundo haviam sido reconhecidas por sua culinária pela Unesco, como Parma, na Itália, e San Antonio, nos Estados Unidos. No Brasil, agora são quatro: Belém, Florianópolis, Paraty e Belo Horizonte.