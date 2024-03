Para celebrar os sabores e saberes que ajudaram a consolidar a cultura e identidade de cada região do Estado, o projeto Minas para o Mundo 2024 se transforma no “Ano da Cozinha Mineira – Clássica e Contemporânea”. O lançamento será no 6º Encontro de Gestores de Cultura e Turismo de Minas Gerais e vai permear a programação do evento. O evento será realizado nesta terça (12/3) e quarta-feira (13/3), no Palácio das Artes, no Centro de BH.

A iniciativa tem como objetivo compartilhar experiências e iniciativas que contribuem para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para os setores cultural e turístico. Por isso, o encontro se inicia com apresentação especial do violinista e compositor Marcus Viana, interpretando a canção “Pátria Minas”, de sua autoria, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes. Após a performance de Viana, o jornalista, apresentador e escritor Zeca Camargo fará um bate papo, a partir das 14h30, sobre “Cultura e Turismo Cultural”.

Na sequência, às 16h, a chef Mariana Gontijo comanda o Cozinha Viva, no foyer do Grande Teatro. Mariana é reconhecida pela pesquisa e valorização dos ingredientes do cerrado e da cozinha mineira de raiz, que são revisitados em seus pratos de forma contemporânea.



Também haverá atendimento ao público de órgãos como o Arquivo Público Mineiro, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG) e a Diretoria de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas. Além disso, haverá exposição e comercialização de produtos típicos da cozinha e da cultura mineira.

O evento se estende para além do palácio. Por meio de visitas técnicas em mais de 20 equipamentos do Circuito Liberdade, serão oferecidas aos participantes o contato com a produção cultural dos museus, dos arquivos e também das atividades do turismo.

O lançamento do “Ano da Cozinha Mineira – Clássica e Contemporânea” marca o início de uma série de ações voltadas para a promoção da diversidade da cozinha de Minas Gerais e de como ela define também, a cultura do estado. “Serão dois dias de muita reflexão, aprendizados e estudos. Falar da Cozinha Mineira é falar da formação de Minas Gerais, das nossas identidades, das nossas culturas, de quem fomos e de quem somos", afirma o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira.

Inscrições abertas

O evento está com inscrições abertas até o dia de abertura – terça-feira (12/3). Os ingressos para as diversas atividades são gratuitos e devem ser retirados por meio da plataforma Sympla. Para participar, é necessário apresentar o ingresso virtual ou impresso no momento do check-in.

Ao final do evento, será emitido certificado de participação. O 6º Encontro de Gestores de Cultura e Turismo de Minas Gerais já recebeu, até o momento, o número recorde de 2.221 inscrições para os dois dias no Palácio das Artes.

A programação

No dia 13 de março, quarta-feira, está prevista a mesa “Cozinha Mineira: tradição e contemporaneidade”, com o chef Caio Soter, a partir das 9h, no teatro. Em seguida, a secretária-adjunta de Comunicação de Minas Gerais, Bárbara Botega, realizará a palestra “Marketing de grandes eventos e atração de turistas”.

Para concluir a programação da manhã, o presidente da Codemge, Thiago Toscano, abordará o tema “Economia criativa, cultura e turismo na geração de emprego e renda”, a partir das 10h50. A gerente de Marketing e Inteligência de Mercado da TAP Air Portugal, Suelda Vicente, também participa dos encontros da terça-feira, com uma palestra que encerrará as atividades da parte da manhã.

As discussões serão retomadas à tarde no Grande Teatro com a apresentação de Marta Poggi, palestrante internacional e mentora especializada em tendências, inovação e transformação digital no turismo e hotelaria. Ela convidará o público a refletir sobre “O papel do gestor público na construção de destinos turísticos inteligentes”, a partir das 14h.

O arquiteto Gustavo Penna, a partir das 15h, vai tratar da relação entre a “Arquitetura contemporânea e patrimônio histórico como atrativos turísticos”. Depois, às 16h, haverá uma bate-papo com o professor Michel Abras, especialista em Estratégia e Finanças Corporativas, e a Analista Setorial de Turismo do Sebrae Minas, Nathália Heringer. Juntos eles vão abordar o tema “A gastronomia e o fortalecimento da identidade e do turismo de Minas Gerais”.

Outro ponto importante será debatido pelo fiscal Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), Lucas Guimarães, que detalhará, a partir das 17h, “A importância da qualidade da cachaça para a cozinha mineira”. Por fim, a partir das 18h, será feita a entrega dos certificados de reconhecimento das Instâncias de Governança Regionais.

Serviço

O que: 6º Encontro de Gestores de Cultura e Turismo - lançamento do “Ano da Cozinha Mineira”

Quando: terça (12/3) e quarta-feira (13/3)

Onde: Palácio das Artes - Avenida Afonso Pena, 1.537 - Centro - Belo Horizonte

Ingressos: Pelo Sympla, neste link

