O CervejeiraSouEu, um dos maiores cursos do segmento cervejeiro exclusivo para mulheres, oferece, pelo quarto ano consecutivo, 3 mil vagas com inscrição e participação 100% gratuitas para mulheres de todas as regiões do país. O curso é uma introdução ao universo da cerveja e às áreas de atuação profissional que ele possibilita. Todas as interessadas, acima dos 18 anos, podem participar.

Promovido pela Academia de Cerveja da Ambev, o curso impactou mais de 3 mil mulheres nos últimos três anos, em todos os estados do Brasil, fomentando a inclusão produtiva feminina no segmento. Para participar, basta acessar o site da academia. Ao final, as alunas recebem um certificado de conclusão.

O CervejeiraSouEu é desenvolvido e ministrado por um time de mulheres especialistas, sommelières e cervejeiras. As aulas ao vivo são divididas em quatro módulos. Os estudos abordam desde a origem e importância da bebida na evolução da civilização; as etapas da sua produção; matérias-primas até a garrafa; o papel de cada ingrediente; até os estilos e possíveis harmonizações.





O surgimento do curso

O nome do curso nasceu de uma provocação com o uso do termo ‘cervejeira’, comumente relacionado ao eletrodoméstico. Em 2021, quando foi lançado, a Ambev realizou uma campanha para reconhecer as profissionais que atuam no mercado cervejeiro.

A partir de 2022, a Ambev começou a fazer da inclusão produtiva o caminho para os brasileiros crescerem com oportunidades de conexões, conhecimento e renda. A medida busca reduzir a exclusão social e fortalecer a independência, especialmente das mulheres. A Ambev espera com isso, impactar 5 milhões de pessoas até 2032.

Para além do CervejeiraSouEu, a Ambev também oferecerá cursos de introdução ao mundo da cerveja às suas funcionárias e de segurança de alimentos para mulheres da indústria fabril.

A Academia de Cerveja

Criado em 2020 pela Ambev, a academia é um espaço colaborativo, que busca fomentar a cultura cervejeira e democratizar o conhecimento sobre a bebida, elevando o setor brasileiro à alta performance.

A iniciativa conta com a parceria de importantes componentes do mercado nacional e internacional, como a VLB Berlin, Escola Superior de Cerveja e Malte e Instituto Ceres.

A Academia da Cerveja oferece programação de cursos cervejeiros, nos níveis básico, intermediário e avançado, nos formatos online e presencial, nos próximos meses, em sua sede física em Pinheiros, São Paulo.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa