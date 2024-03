Ideal para 'jogar conversa fora' com os amigos ao som do repertório de músicas pop, neste domingo (10/3), acontece no Borda Bar, o primeiro campeonato de buraco do ano. Os vencedores serão agraciados com um prêmio no valor de R$ 150 revertidos em consumação na casa.

A iniciativa surgiu da paixão em comum das sócias do bar pelo jogo. "Nós gostamos muito de jogar buraco, e sempre procuramos pessoas para jogar. Então, um dia, pensamos em tentar fazer um campeonato", conta uma das sócias, Carol Zanoti. Em 2023 ocorreram três edições, e graças a adesão dos clientes, as duas pretendem realizar o evento mensalmente.





Como funciona

As únicas restrições para participar são, ter mais de 18 anos e conhecimento prévio sobre o jogo. "Como buraco tem algumas diferenças regionais, e cada um, joga de um jeito, nós disponibilizamos as regras para unificar isso e distribuímos para todos".

Os vencedores podem reverter o prêmio em consumação na casa Divulgação

As inscrições são feitas online, por meio do preenchimento de um formulário, o qual é divulgado no Instagram (@borda.bar), e é necessário inscrever-se em duplas.

Os campeonatos são sempre aos domingos, por volta das 16h. "Nós abrimos a casa às 15h e damos uma tolerância de uma hora para as pessoas chegarem, caso a dupla não se apresente nós abrimos espaço para alguém que não conseguiu se inscrever".

Neste tempo também é feito o sorteio de quais duplas vão disputar uma com a outra. "Para todos conseguirem visualizar, os nomes de cada par é escrito em um papel e colado na parede". Além disso, um funcionário também fica responsável por orientar as mesas.

A escolha das duplas é feita por sorteio e ficam disponíveis na parede para melhor visualização Divulgação

A dupla vencedora é agraciada com R$ 150,00 para consumir as opções variadas de cervejas, drinks e petiscos do cardápio. "A iniciativa também foi uma forma que encontramos para as pessoas poderem nos conhecer, todos são bem-vindos", ressalta Carol.

Serviço

Endereço: Avenida Assis Chateaubriand, 351 – Floresta



Horário de funcionamento:

Quarta e quinta-feira, 18h à meia–noite

Sexta-feira, 18h à 1h

Sábado, 17h à 1h

Domingo, 14h às 20h