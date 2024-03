Nada melhor que sextar com as amigas, ainda mais no Dia Internacional da Mulher. Para comemorar a data, os bares Porks e Bebedouro, de BH, vão sortear um ano de drinks grátis para os grupos de mulheres que fizerem reserva nos locais. A ação é uma parceria com a Bacco Destilados, empresa paranaense que produz vodka e licores.

Para concorrer ao prêmio, é preciso que um grupo de cinco mulheres façam reservas em alguma das unidades do Porks ou no Bebedouro. O prêmio é um drink Baccos por dia para cada uma das amigas, nas datas em que os estabelecimentos funcionem.

Caso o grupo vá todos os dias para curtir a premiação, o valor total pode chegar a R$ 45 mil. O Bebedouro é um bar especializado em drinks, na Pampulha. O endereço é Otacílio Negrão de Lima,1835, Bairro São Luiz.

Já o Porks é uma casa especializada em carne suína, voltada para o público jovem e descolado. São três unidades: na Praça Tiradentes (Praça Tiradentes, 51), na Savassi (Rua Fernandes Tourinho nº 19 – Loja 4, na Savassi) e no Castelo (Rua Castelo de Alenquer, 50 – Bairro Castelo).