Neste fim de semana, os belo-horizontinos terão a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o veganismo. As feiras "NaViveg" e "Paraíso Veg" prometem espaços de convivência e cultura para os veganos e para aqueles que têm curiosidade sobre a causa, com entrada gratuita e venda de variados produtos de origem não-animal. Os eventos serão abertos para toda a família são pet-friendly, claro!

Sábado



Mensalmente, Virgínia Cândida e Jôse Guimarães, sócias da queijaria Viveg - 1ª queijaria artesanal e vegana do Brasil, organizam a NaViveg. A edição deste sábado (9/3) será a 36ª da feira e reunirá hambúrgueres, pizzas, queijos, itens de confeitaria, panificação, bebidas e um hortifruti.

Com início em fevereiro de 2021, a feira surgiu através de uma necessidade comum aos produtores veganos.

“A ideia da feira surgiu depois de um encontro com vários produtores veganos de BH, num jantar que fizemos aqui na Viveg. Nesse jantar, todos os empresários tinham uma queixa em comum: ‘O desafio de colocar os seus produtos no mercado, com preços justos.’ É comum os produtores terem suas margens achatadas ao máximo pelo mercado das grandes redes”, revela Virginia.

Nestes três anos de história, a NaViveg foi crescendo e contando com o apoio de cada vez mais produtores adeptos ao veganismo. Os encontros continuam acontecendo na sede da queijaria, no Bairro Grajaú, Região Oeste de BH, mas vem crescendo cada vez mais. Há seis meses, a feira é organizada, além de Virginia e Jôse, por um coletivo de 10 mulheres. A edição do mês de março será ainda mais especial, já que será realizada um dia após o Dia Internacional da Mulher.

“A gente consegue criar um espaço de conexão direta entre produtor e consumidor. É um espaço onde o público consegue aprender mais sobre o alimento e nós, expositores, podemos falar sobre como cada produto é feito, como os nossos insumos são selecionados e trabalhados. A conexão entre o pequeno produtor e seu consumidor é de extrema importância para ambos os lados”, destaca.

Feira NaViveg é organizada por 10 produtoras mulheres Instagram/Reprodução

Domingo



Já no dia 10, a Paraíso Veg vai agitar a Região da Praça da Liberdade. O evento reunirá shows ao vivo, estúdio de tatuagem, massagem, espaço kids e diversos expositores gastronômicos.

O Paraíso Veg é um festival vegano itinerante que foi criado para ajudar a disseminar a cultura vegana, além de fortalecer os produtores e unir as pessoas que buscam produtos livres de exploração animal e humana, defende a produção e o consumo consciente.

Realizada por Rodrigo Oliveira, fundador da Veggie Roots - marca de produtos congelados veganos - a feira possui mais de 60 edições e já rodou Belo Horizonte. Durante o festival, o público poderá experimentar diversos alimentos sem produtos de origem animal. Versões de pratos como feijão tropeiro, feijoada de cogumelos defumados, moqueca de banana da terra, arroz cremoso com frutos do mato, hambúrgueres, sanduíches, pães caseiros, tortas doces e salgadas, parmesão de castanha-de-caju, doces, e muito mais serão ofertados no coração da cidade.



O Festival Paraíso Veg já acumula mais de 60 edições sem produtos de origem animal Instagram/Reprodução



Serviço



Feira NaViveg

Data: 09 de março

Horário: 10h às 17h

Local: Rua Alvez Pinto, 99 - Grajaú

Festival Paraíso Veg

Horário: 11h às 18h

Local: Museu Mineiro - Av. João Pinheiro, 342 - Lourdes