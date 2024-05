A obra de reconstituição da Praça Independência, que vai demolir o edifício Novo Sulamérica, deve durar cinco meses. Nesta quarta-feira (29/5), o prefeito Fuad Noman (PSD) esteve presente e deu o pontapé inicial com uma “marretada” em uma das paredes do prédio.

“A primeira marretada foi dada. Quando nós resolvemos fazer a revitalização do Centro e criamos o projeto Centro de Todo Mundo, nosso objetivo era melhorar a cara do Centro de Belo Horizonte. Modernizar, trazer as coisas boas e isso daqui era um entrave. A obra foi construída nos anos de 1940 com a finalidade de abrir a visão para o Viaduto Santa Tereza, uma praça para as pessoas terem um momento de lazer e diversão, só que anos depois eles construíram esse ‘monstrengo’ aqui”, disse Noman.

O prefeito garantiu, ainda, que a obra não vai impactar o fluxo da Avenida Afonso Pena, então não haverá interdições na via. O chefe do executivo municipal informou que vai solicitar que os prédios sejam pintados, para colaborar com a mudança do local.

Desde o início da semana é possível avistar materiais de construção e entulho espalhado no local. Foram colocados tapumes e sinalização para pedestres e motoristas, que ocuparam metade da calçada. As medidas de praxe são importantes para a segurança da obra.

Projeto

O projeto da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) faz parte do programa “Centro de Todo Mundo”, que prevê a requalificação do Centro de BH. A prefeitura busca resgatar parte da história da capital e recuperar características do projeto original da construção do Conjunto, construído nos anos de 1940 no Centro.

Prefeito Fuad Noman (PSD) deu pontapé inicial na obra com uma "marretada" em uma das paredes do prédio Edésio Ferreira/EM/DA Press

A obra conta com um investimento de R$ 3 milhões de recursos próprios do município e deve durar cinco meses a partir da emissão da ordem de serviço. A supervisão do contrato é da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap).

A revitalização faz parte de um conjunto de obras que estão sendo realizadas pela PBH na Região Centro-Sul da capital e pretende melhorar a mobilidade e visar o turismo de BH. Além da Praça da Independência, as praças Rio Branco, Estação, e do Papa também estão passando por obras, assim como a Avenida Afonso Pena, no trecho entre a Praça da Bandeira e a Praça Rio Branco.

Revitalização

Marcados pela arquitetura da primeira metade do século XX, os edifícios Sulacap e Sulamérica - localizados no quarteirão formado pela Avenida Afonso Pena, Rua da Bahia e Rua dos Tamoios - abrigavam a Praça da Independência no vão entre os prédios que dava visão ao Viaduto Santa Tereza.

Com a construção do anexo, em 1970, autorizada pela Câmara de Vereadores, a fachada das duas edificações e a praça ficaram desfiguradas. As torres do Sulacap e do Sulamérica, cada uma com 15 andares, foram erguidas em substituição ao Edifício Sudameris, que abrigava a sede dos Correios, transferida para o prédio ao lado da PBH. O projeto é de autoria do arquiteto italiano Roberto Capello.



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa