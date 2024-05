Com atraso de uma hora, teve início, no velório 6 do Cemitério Bosque da Esperança, Região Norte de Belo Horizonte, a cerimônia de despedida do chefe de Manutenção da concessionária Mila, empresa do Grupo Líder, Alexandre dos Santos Queirós, de 65 anos. Ele foi assassinado dentro da empresa, na Avenida Professor Magalhães Penido, no Bairro Liberdade, na Pampulha, no início da tarde dessa terça-feira (28/5).

O velório, a pedido da família, só foi permitido a parentes e amigos. A consternação é geral. A única manifestação foi feita por um funcionário da empresa, colega da vítima, que disse que "todos esperam por Justiça".

O autor do homicídio, identificado como Marcélio Lima de Barros, de 57 anos, foi preso pouco depois de cometer o crime.

Para a polícia, descobrir a verdadeira motivação para o crime é a principal preocupação no momento.

Em seu depoimento, Marcélio disse que tinha cometido o crime devido a um problema de um serviço feito na concessionária, em 2022. No entanto, isso foi desmentido pela Mila, que alega que não existe registro do autor como cliente do estabelecimento.

Além disso, pesa contra o autor um caso de estupro, contra a própria filha, há cerca de duas décadas, quando ela tinha apenas quatro anos.

Alexandre dos Santos Queirós era casado há 40 anos e deixa três filhos e três bisnetos. Ele era funcionário da concessionária há três décadas. Segundo seus colegas, era aposentado, mas não quis se afastar do serviço por gostar muito de lá.