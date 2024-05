Uma operação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e da Polícia Militar, em colaboração com a Polícia Civil, mirou bicheiros em Uberlândia, nesta quarta-feira (29/5). Um dos investigados, inclusive, teve seu certificado de colecionador, atirador e caçador (CAC) suspenso e armas foram apreendidas.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, além do sequestro das armas. As medidas foram determinadas pela 4ª Vara Criminal da comarca de Uberlândia.

A investigação revelou um esquema de lavagem de dinheiro operado por uma organização criminosa envolvida no jogo do bicho. O MPMG apontou que o funcionamento da quadrilha era igual a de uma empresa, com divisão de tarefas e hierarquia entre os membros.

Os bicheiros dividiam o território de Uberlândia e evitavam conflitos entre pontos de venda, considerados loterias ilegais. A organização utilizava uma imobiliária para alugar mais de 80 imóveis, incluindo a região central da cidade. Neles as apostas eram registradas e processadas.

A imobiliária desempenhava um papel importante na lavagem de dinheiro, formalizando contratos fraudulentos com laranjas para ocultar a identidade dos locatários. De acordo com o MP, um dos testas de ferro confessou fazer parte da operação, recebendo um salário para emprestar seu nome.



No cumprimento dos mandados, as polícias apreenderam oito armas de fogo, além de munições e uma arma de pressão irregular. O registro delas também foi suspenso pela Justiça.