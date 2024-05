Motoristas realizam, nesta manhã de quarta-feira (29), uma paralisação parcial que está afetando 20 linhas do transporte coletivo de Belo Horizonte. A reivindicação principal é em relação ao pagamento do vale-alimentação, que não foi depositado na conta dos trabalhadores.

A Prefeitura de Belo Horizonte afirma está acompanhando a paralisação que os motoristas realizam em frente à garagem da empresa Coordenadas, localizada em Sabará, cidade da Grande BH. "Parte dessas linhas são operadas de forma compartilhada e as viagens estão sendo realizadas. A Superintendência de Mobilidade Urbana (SUMOB) já acionou os consórcios responsáveis para solucionar o problema e o retorno da operação das linhas", destaca.

De acordo com o órgão municipal, as viagens não realizadas serão devidamente autuadas, segundo os termos contratuais, e também não será realizado o pagamento da remuneração complementar às concessionárias, conforme os critérios de qualidade e confiabilidade do sistema da Lei 11.458/23 e o Decreto 18.370/23.

Agentes da Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (SUMOB), Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A (BHTRANS) e da Guarda Municipal estão atuando nas estações e nos pontos finais da linhas para orientar e garantir as condições de mobilidade e segurança dos passageiros.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH) lamenta os transtornos causados com a paralisação ilegal, que consideram abusiva, visto que não houve a participação do sindicato da categoria e sem qualquer aviso prévio para informar a população.





A entidade esclarece que todas as questões trabalhistas apontadas estão homologadas junto ao sindicato da categoria. Destacam que os salários estão em dia e que, não procede a afirmação de que os motoristas não estejam recebendo os valores referentes a adiantamento de vale.





"Os valores foram depositados para todos os trabalhadores. Algumas contas apresentaram problemas de cadastro junto a instituição bancária, e foram orientados a retirar o valor diretamente na empresa", termina.

Linhas afetadas

102 - NOSSA SENHORA DE FATIMA/HOSPITAL EVANGELICO

103 - VILA CAFEZAL/RUA POUSO ALTO

205 - METRO CALAFATE/BURITIS

903 - GRANJA DE FREITAS/TAQUARIL VIA ALTO VERA CRUZ

4102 - APARECIDA/SERRA

4103 - APARECIDA/MANGABEIRAS

4106 - SAO CRISTOVAO/SANTO ANTONIO VIA SAVASSI

8106 - SANTA CRUZ/BH SHOPPING VIA BELVEDERE

8107 - CONCORDIA/SAO PEDRO VIA COLEGIO BATISTA

8150 - UNIAO/SERRA VIA FLORESTA/HOSPITAIS

8350 - ESTACAO SAO GABRIEL/ESTACAO BARREIRO

8401 - CACHOEIRINHA/SAO JOSE

8405 - PALMARES/BELA VISTA

8501 - MARIA GORETTI/ENGENHO NOGUEIRA VIA OURO PRETO

9030 - CASTANHEIRAS/CENTRO

9204 - SANTA EFIGENIA/ESTORIL

9403 - PARAISO/CAICARA

9415 - NOSSA SENHORA DE FATIMA/BONFIM

9501 - SAO LUCAS/JARAGUA