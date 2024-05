Três linhas do transporte suplementar serão extintas em BH

A Prefeitura de Belo Horizonte extinguiu três linhas do Serviço de Transporte Suplementar de Passageiros da capital. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) na manhã desta sexta-feira (3/5). A portaria também anuncia a criação de uma nova linha para atender os usuários.

A partir de sábado, as linhas S50 (Caiçara/Nova Vista via UFMG), S81 (Circular Nordeste) e S82 (Circular Nordeste) serão extintas. Também partir de sábado (4), a linha S84, que faz bairro São Gabriel até o bairro Floresta, via Hospital Belo Horizonte, estará em circulação.

Segundo a PBH, a decisão leva em conta a necessidade de adequação do atendimento ao usuário e a continuidade do serviço de transporte suplementar.

Veja o trajeto da linha S84:

Rua Circular (PC N.35), Rua Santa Dorotéia, Rua Mombaça, Rua Amaraji, Rua Ilha de Malta, Rua Anapurus, Rua Walter Ianni, Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, Rua São Gregório, Rua Jacuí (Rotatória), Rua Jacuí, Rua Andiroba, Rua Joaquim Gouveia, Rua Padre José Alves (Rua Angola), Rua Abaiba, Rua Angaturama, Rua Jacyr José Jacinto, Viaduto Carlos Drummond de Andrade, Avenida Cristiano Machado, Praça Antônio Machado, Avenida Bernardo de Vasconcelos, Rua José Cleto, Rua Meira de Vasconcelos, Rua Luiz Peçanha, Rua Padre Felipe da Silva, Rua Maria Luzia Melo, Pça Cartunista Henfil, Rua Manoel Passos, Rua Cachoeirinha, Avenida Clara Nunes, Rua Descalvado, Rua Simão Tamm, Rua Senhora do Brasil, Pça. Rincão, Rua Itapetinga, Pça. Irajá, Rua Pitangui, Rua Sabará, Rua Ponte Nova, Rua Plombagina, Rua Pouso Alegre, Rua Itajubá, Avenida do Contorno, Rua Curvelo, Rua Itajubá, Rua Salinas, Rua Ponte Nova, Rua Sabará, Rua Pitangui, Rua Javari, Rua Jaguaribe, Praça Irajá, Rua Itapetinga, Rua Conde Santa Marinha, Praça Rincão, Rua Senhora do Brasil, Rua Simão Tamm, Rua Conde Santa Marinha, Rua Coronel Alves, Rua Indianópolis, Rua Catanduva, Avenida Clara Nunes, Rua Cachoeirinha, Rua Manoel Passos, Praça Cartunista Henfil, Rua Maria Luzia Melo, Rua Padre Felipe da Silva, Rua Luiz Peçanha, Rua Meira de Vasconcelos, Rua José Cleto, Avenida Bernardo de Vasconcelos (Viaduto 2a Alça Marginal Minas Shopping), Avenida Cristiano Machado, Rua Angaturama, Rua Joaquim Gouveia, Rua Andiroba, Rua Jacuí, Rua Ana Pereira Menezes, Rua Walter Ianni, Rua Anapurus, Rua Ilha de Malta, Rua Potengi, Rua Circular (PC-N.35).



Alternativas de deslocamento

Para os usuários que utilizavam as linhas extintas, a PBH divulgou alternativas de deslocamento. Veja: