Durante uma pregação, o Pastor Lucinho, da Igreja Batista da Lagoinha, em BH, disse ter dado um beijo na boca da própria filha, quando ela era criança, para dizer ao futuro namorado dela: "Você é o segundo, eu já a beijei". A declaração viralizou nas redes sociais, com muitos comentários questionando a atitude do religioso.

O vídeo começa com o pastor dizendo: "Eu peguei minha filha um dia. Dei beijo nela, falei que a amava. Ela passava, e eu falava: 'Nossa, que mulherão. Ai se eu te pego'. Aí ela ficava assim: 'Credo, pai. Você já é da mamãe'. Aí [eu] dava beijo nela".

O pastor continua o relato. "Um dia ela se distraiu, e eu dei um beijo na boca dela. Ela falou: 'O que é isso, pai?'. Falei que é porque quando encontrasse seu namorado, falaria assim: 'Você é o segundo, eu já beijei'". A plateia dá risada com a história.

O pastor não deu declarações sobre o assunto nas suas redes sociais, mas divulgou em seu Instagram um vídeo de sua filha dizendo que são mentirosas as acusações de que o pai a assediava quando criança.

"Meu pai nunca me beijou de língua, ele nunca fez nada comigo. Na verdade, sempre me deu um exemplo de figura paterna maravilhosa". A mulher também disse que "no máximo [tinha] selinho de pai e mãe quando era criança".