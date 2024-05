Após operações de fiscalização da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), 13 ônibus da Viação Gardênia foram retirados de circulação temporariamente. As abordagens foram realizadas em Belo Horizonte e em municípios do Sul de Minas. As principais infrações encontradas foram problemas mecânicos, irregularidades em itens de segurança e documentação, além de descumprimento do quadro de horários.

A primeira abordagem foi no início de abril nas cidades de Passos, Cássia e Poços de Caldas. Durante a operação, 12 veículos foram autuados e 10 retirados de circulação.

Na segunda-feira passada (29/4), três veículos que saíam da capital pela manhã em direção a cidades do Sul do estado também foram retirados de circulação por apresentarem problemas mecânicos e irregularidades na documentação. Na rodoviária de Pouso Alegre, na terça-feira (30/4), um grupo de fiscais autuou mais oito veículos.

O subsecretário de Transportes e Mobilidade, Aaron Duarte Dalla, informou que as viagens foram redistribuídas entre outras empresas e que os usuários não serão prejudicados. “Ao final da operação, serão abertos processos administrativos para que as empresas autuadas sejam punidas. Os veículos retirados de circulação só poderão retornar ao serviço após nova vistoria. Os usuários podem ficar tranquilos pois não serão prejudicados. As viagens estão sendo realizadas por ônibus de outras empresas que estejam dentro dos padrões de segurança exigido”, afirmou.

Em nota, a pasta informou que as linhas que foram substituídas atendem os municípios de Cássia, Poços de Caldas, Passos, Guaxupé, São Sebastião do Paraíso, Itajubá, Varginha, Pouso Alegre, Alfenas, Lambari, Pouso Alegre, Congonhal e São Lourenço. As viagens de Belo Horizonte para o Sul do estado serão operadas emergencialmente pela empresa Gontijo. Os outros trechos serão realizados pelas viações Santa Cruz e Cambuí.

A empresa só poderá reassumir as linhas após realizar as devidas correções nos veículos e apresentá-los ao DER para nova vistoria. As operações realizadas recolheram inúmeros dados e informações que subsidiarão a abertura de procedimento administrativo para punição dos descumprimentos contratuais constatados.

Passageiros

A servidora pública Rafaelle Rossi realizou uma viagem junto da filha com a Gardênia em 2022. "Os assentos que escolhi estavam com o encosto quebrado, o que causou até uma briga com o passageiro de trás que achou que eu estava fazendo de propósito. Mostrei a ele que não. A manivela que levantava o encosto não girava e o encosto estava quebrado mesmo. Além da sujeira do ônibus, bancos empoeirados, cortinas que antes eram vermelhas, estavam pretas de sujeira, fora que os refletores de luz não ligavam, mesmo numa viagem à noite. Cintos de segurança não ficavam presos na trava. O ar-condicionado estava distribuindo era mofo", relatou.

Nas redes sociais, clientes se queixam da qualidade do serviço oferecido pela empresa.

Viacao gardenia é a coisa mais criminosa que existe é um absurdo pagar mais de 100 conto pra andar numa carroça que enguiça em todo trajeto e demora 300h pra chegar — helena meirelles a grande dama da viola (@zilozalo) December 23, 2023

O jornal EPTV1 mostrando os transtornos que as pessoas passam ao usar os ônibus da viação Gardênia no sul de Minas. Mostraram um vazamento de água dentro do busão. Já passei pelo mesmo caos. Nunca vi uma empresa tão modorrenta como essa. pic.twitter.com/GVTkjaNxff
— Marcel D'Alexandria (@m_dalexandria) January 15, 2024



— Marcel D'Alexandria (@m_dalexandria) January 15, 2024





E a @viacaogardenia como sempre, atrasada!!!! — Jeferson Santos ???????????? (@j_girafa) January 26, 2024





Arbitrariedade

Procurada pelo Estado de Minas, a Viação Gardênia afirmou que a operação do DER-MG é um “absurdo”. “Houve uma arbitrariedade e também uma operação nunca vista no sistema de transporte.



“Foi um verdadeiro absurdo, tirar a receita da empresa, prejudicando muitos usuários e todos os funcionários. Entendemos que esta operação poderia ter sido planejada e por setor e não da forma que ocorreu”, disse em pronunciamento.

A empresa estimou um prejuízo de R$ 4,5 milhões em mais de 15 mil viagens que não serão realizadas, já que todas as linhas foram afetadas pelas suspensões. A empresa informou que não houve aviso prévio e sem nenhuma preparação por parte das empresas que assumiram os serviços.



A Gardênia está preparando os carros para apresentação junto ao órgão e retomada das linhas. A Seinfra não se posicionou sobre as acusações.

