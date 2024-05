Um acidente entre ônibus e carreta deixou feridos na BR-381, a rodovia Fernão Dias, em Careaçu, no Sul de Minas, na manhã desta quinta-feira (2/5).

Segundo informações iniciais da Arteris, concessionária que administra a pista, o ônibus, que saiu de Montes Claros e seguia sentido São Paulo, bateu na traseira de uma carreta na altura do km 825.

Na hora do acidente, o ônibus transportava 45 pessoas. Até o momento, a Arteris divulgou que três vítimas, o motorista e dois passageiros, foram encaminhadas para o hospital em Pouso Alegre, em estado de saúde moderado.

“As equipes de atendimento pré-hospitalar da concessionária estão atuando na avaliação das vítimas e nos encaminhamentos hospitalares”.

O acidente aconteceu às 5h15. A pista chegou a ficar interditada no sentido São Paulo para atendimento à ocorrência. No momento, as faixas da esquerda e da direita estão fechadas, com o tráfego desviado para o acostamento. Há 2,5 km de fila.