Uma mulher, de 30 anos, foi morta com três tiros na cabeça na noite dessa quarta-feira (1º/5), no bairro Pindorama, Região Noroeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por um morador que ouviu barulhos de tiro, saiu de casa para verificar e viu o corpo da vítima caído em via pública.

Outros moradores informaram que ouviram o barulho de uma moto se aproximando rapidamente, os disparos de arma de fogo e a moto se afastando em alta velocidade.

A vítima, que estava sem documentação, foi identificada depois que os policiais usaram o celular encontrado com ela para fazer uma chamada e pesquisar sobre o dono da linha do aparelho.

De acordo com populares, a mulher saiu de casa na noite de ontem para comprar e usar drogas. Não foi possível identificar a motivação do crime.

Em dezembro de 2023, a mulher foi testemunha do homicídio do namorado que, segundo ela na época, era envolvido com tráfico de drogas e outros crimes.

A Polícia Militar não encontrou familiares da vítima. A perícia foi acionada e constatou três disparos de arma de fogo de calibre 380 na cabeça da mulher. O corpo foi levado para o IML.