Representantes do grupo “Escolinha Team Pro”, do qual faziam parte os sete ciclistas atropelados por uma van nessa terça-feira (30/4), na altura do KM 428 na BR-040, em Paraopeba, na Região Central de Minas, divulgou um comunicado contestando a versão dada pelo motorista do veículo à Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a publicação feita nas redes sociais do grupo, o motorista teria dito aos policiais que foi fechado por um caminhão, teve que invadir o acostamento e acabou atropelando os ciclistas.

Porém, ainda de acordo com o comunicado, o motorista teria feito uma ultrapassagem pelo acostamento e atingido os ciclistas. Além disso, os membros do grupo afirmam que, apesar da empresa responsável pela van alegar que está prestando todos os cuidados às vítimas, isso não procede. A alegação de que o motorista prestou todo o atendimento no local também não seria verdadeira, conforme o comunicado.

Morte

Na tarde desta quarta-feira (1°/5) morreu uma das vítimas do atropelamento, internada no Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo informações cedidas ao Estado de Minas, Thauan Maciel, de 26 anos, teve morte encefálica constatada às 14h. Às 16h30, os aparelhos foram desligados. Outros dois ciclistas seguem internados na unidade, um está estável, enquanto o outro segue no CTI, também estável, mas com quadro grave.