O funcionalismo público civil e militar segue tendo embates com o governo mineiro. A Assembleia Legislativa de Minas realizou hoje uma audiência pública para discutir a situação financeira do Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM).

Outra questão que tem chamado a atenção em Minas é a quantidade de furtos. Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), mostram que BH enfrenta uma média de 24 furtos a estabelecimentos comerciais por dia. Nos três primeiros meses deste ano, foram 2.197 casos.

Além disso, após recomendação do Ministério da Saúde, a PBH ampliou o público que pode receber a vacina contra a gripe. Com a medida, a população não vacinada a partir dos 6 meses de idade pode tomar a dose.

Carro sem motorista desce barranco, atropela mulher e atinge poste

Uma mulher de 25 anos ficou ferida ao ser atingida por um carro sem motorista na Avenida Antônio Carlos, no Bairro Lagoinha, Região Noroeste de Belo Horizonte. O carro estava estacionado em uma rua próxima à avenida quando desceu um barranco, atropelou a mulher e bateu em um poste de energia.

Minas envia ajuda humanitária para o Rio Grande do Sul

O governo de Minas Gerais enviará equipes para prestar auxílio nas ações de busca e salvamento das vítimas das inundações provocadas pelas recentes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Até o momento, o estado registrou 24 vítimas em decorrência dos temporais.

Cena gastronômica de BH lamenta morte de Tomás Mesquita

A cena gastronômica de BH lamentou a morte do uruguaio Francisco Tomás Mesquita, dono do renomado Parrilla del Mercado, que deixou um legado extenso, principalmente na técnica de churrasco com parrillas. Ele recebeu homenagens de chefs e do Mercado Distrital do Cruzeiro, onde mantinha uma casa desde 1988.

Quanto tempo você passa sentado? Posição traz riscos ao coração

Um novo estudo mostra que passar muito tempo sentado pode ser perigoso para a saúde do coração. Além de comprovar o prejuízo do excesso de horas sem atividade, os cientistas também constataram que passar mais de 15 minutos ininterruptos sem mobilidade também é nocivo.

Mostra Tiradentes em Cena começa nesta quinta (2/5)

Apresentações teatrais, debates, shows musicais e oficinas compõem a programação da 11ª Mostra Tiradentes em Cena, cuja abertura oficial ocorre hoje, com apresentação do espetáculo “O Auto da Compadecida”, do grupo mineiro Maria Cutia, um dos homenageados desta edição.