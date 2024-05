Apresentações teatrais, debates, shows musicais e oficinas compõem a programação da 11ª Mostra Tiradentes em Cena, cuja abertura oficial ocorrerá nesta quinta-feira (2/5), com apresentação do espetáculo “O auto da Compadecida”, do grupo mineiro Maria Cutia, um dos homenageados desta edição. As atividades seguem até domingo (5/5), no Largo da Rodoviária e em diversos pontos da cidade histórica.



Norteada pelo tema “Celebração e encontros”, a mostra também presta tributo ao grupo Teatro da Pedra, de São João del-Rei, e às atrizes Monah Delacy e Christiane Torloni, mãe e filha, que falarão sobre as respectivas trajetórias.



O evento programou 25 espetáculos, oito “cenas encontro”, seis atrações musicais e três atividades formativas, além do lançamento de livros, exposição e cortejo com o grupo Sagrada Profana.

Estreia nacional

Entre os destaques estão a estreia nacional do espetáculo “Diário de um órfão”, com direção e atuação de Saulo Rocha; o monólogo “Autobiografia autorizada”, de Paulo Betti; e o lançamento do livro “Oficcina Multimédia – 45 anos”, de Ione de Medeiros, seguido de bate-papo com a encenadora.

Atriz Monah Delaci, de 94 anos, conversará com o público ao lado da filha, Christiane Torloni Tiradentes em Cena/divulgação



“A mostra cresceu, com ocupação mais efetiva da cidade. Era um sonho nosso manter durante os quatro dias um palco grande com espetáculos maiores, e este ano a gente conseguiu”, diz Aline Garcia, idealizadora e diretora da Tiradentes em Cena, referindo-se à estrutura no Largo da Rodoviária.



Ruas, sobrados, Largo da Maria Fumaça e a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos também vão receber espetáculos e ações. “É uma grande celebração das artes cênicas, com palcos ao ar livre, espetáculos gratuitos, atividades formativas e tudo mais que proporcione encontros”, destaca a diretora.

Encontros em cena

A “cena encontro” receberá Guto Muniz, fotógrafo especializado em artes cênicas, o crítico Miguel Arcanjo, a atriz Heloísa Marina, Ione de Medeiros, Monah Delacy e Christiane Torloni, que conversarão com o público neste sábado (4/5), às 15h, no Centro Cultural Yves Alves.



Aline revela que homenagear Monah e Christiane é desejo antigo, observando que as duas nunca se encontraram no palco de um teatro. “Pensamos em proporcionar isso, uma conversa que passa pelos bastidores e celebrando o encontro das duas, com as lições compartilhadas ao longo de décadas, com as experiências vividas por cada uma”, afirma.

Paulo Betti vai apresentar o monólogo "Autobiografia autorizada" ao ar livre Tiradentes em Cena/divulgação

A diretora da mostra destaca também o monólogo autobiográfico de Paulo Betti. O ator e diretor circulou por teatros de todo o Brasil com a peça “Autobiografia autorizada” e chega a Tiradentes com o desafio de adaptá-la ao espaço público.



Saulo Duarte também partiu de uma história pessoal para a montagem que levará a Tiradentes. “Ele ficou órfão aos 7 anos, então é uma ótica íntima, pessoal, que passa pelo teatro ritual e ao mesmo tempo documental”, situa Aline.

Capital e interior

Ao comentar a escolha dos homenageados, ela explica que, por seu caráter aberto e público, a mostra se preocupa sempre em eleger um grupo de teatro de rua, categoria em que se encontram o Maria Cutia e o Teatro da Pedra.



“Um é da capital e o outro é daqui, da nossa região (Campo das Vertentes). É uma proposição para se pensar no que é ser universal a partir do lugar onde a gente está. Sendo do interior, o que é estar fora e o que é estar dentro? São companhias que representam a celebração da rua”, ressalta Aline Garcia.

Leia também: Até domingo, festival literário vai receber 200 atrações em Poços de Caldas

Atividades formativas



Duas oficinas serão oferecidas nesta edição da Tiradentes em Cena. Inspirada nas técnicas desenvolvidas por Maria Clara Machado e ministrada por Chico Aníbal, a atividade “Jogos e exercícios dramáticos” propõe a descoberta e o aprendizado sobre o universo das artes cênicas de forma lúdica.

Já “Mulheres em cena – Oficina da palavra e jogos teatrais” oferece espaço para que a palavra poética e o teatro se encontrem, promovendo o desenvolvimento humano e a expressão artística. Voltada para mulheres em situação de vulnerabilidade social e emocional, a atividade será ministrada pela artista e professora Luiza Cassano.



11ª MOSTRA TIRADENTES EM CENA



Desta quinta-feira (2/5) a domingo (5/5), em diversos espaços de Tiradentes. A programação completa, gratuita, pode ser conferida no site https://tiradentesemcena.com/