Animações, longas de ficção e documentários serão exibidos no Cine Santa Tereza durante a mostra “BH nas telas”, que vai desta quinta-feira (2/5) até 12 de maio. Ficarão em cartaz 13 filmes produzidos na capital mineira e na região metropolitana que ganharam destaque nacional.



“Os filmes mostram um pouco da potência da produção contemporânea audiovisual de Belo Horizonte. Há diversidade muito interessante de cineastas – do Helvécio Ratton aos novos expoentes, como Ricardo Alves Júnior, Gabriel Martins, Clarice Campolina, Marcos Pimentel e muitos outros”, afirma Gabriel Portela, secretário adjunto de Cultura de Belo Horizonte.



“Tudo o que você podia ser” (2023), do diretor Ricardo Alves Júnior, abre a mostra às 19h de hoje. O filme acompanha o último dia de Aisha (Aisha Brunno) em BH, na companhia das melhores amigas – Bramma (Bramma Bremmer), Igui (Igui Leal) e Will (Will Soares) – , que a jovem considera sua família.



“O audiovisual, hoje, é um dos setores da cultura que mais agregam à economia. Além disso, tem dimensão cultural que torna importantes os espaços onde a população pode estar próxima da produção local”, afirma Portela.



“Traz grande impacto cultural para a população a identificação com narrativas criadas por autores, roteiristas e diretores ou, então, ver a própria cidade retratada na tela de cinema”, diz o secretário.

"Marte Um", representante do Brasil no Oscar 2023, entrou no circuito internacional Reprodução



Ditadura



Nesta sexta (3/5), às 19h, será a vez de “Zé” (2023), do diretor Rafael Conde. O filme conta a história de um líder do movimento estudantil durante a ditadura civil-militar brasileira.

Animação "Placa-mãe" será exibida neste sábado (4/5) Espacial Filmes/divulgação



No sábado (4/5), estará em cartaz “Placa-mãe” (2019), às 16h30. O filme sobre a robô que adota duas crianças terá sessão comentada pelo diretor Igor Bastos. Às 19h, “As órfãs da rainha” (2023), de Elza Cataldo, conta a história de três jovens criadas pela rainha de Portugal enviadas ao Brasil colônia.



“A gente está muito feliz de fazer uma mostra dessas num dos últimos cinemas de rua de BH. É um espaço histórico da cidade”, conclui Gabriel Portela.

PROGRAMAÇÃO

Hoje (2/5)

19h: “Tudo o que você podia ser”(2023). Sessão comentada pelo diretor Ricardo Alves Jr. e elenco

Sexta (3/5)

19h: “Zé” (2023), de

Rafael Conde

Sábado (4/5)

16h30: “Placa-mãe” (2019). Sessão comentada pelo diretor Igor Bastos

19h: “As órfãs da rainha” (2023), de Elza Cataldo

Domingo (5/5)

16h30: “A rainha Nzinga chegou” (2019), de Isabel Casemira e Júnia Torres

18h: “Canção ao longe” (2022), de Clarissa Campolina

Terça (7/5)

19h: “Amanhã” (2023). Sessão comentada pelo diretor Marcos Pimentel

Quarta (8/5)

19h: “Marte Um” (2022), de Gabriel Martins

Quinta (9/5)

19h: “Kevin” (2021), de Joana Oliveira. Sessão comentada pela montadora Clarissa Campolina

Sexta (10/5)

19h: “O lodo” (2020), de Helvécio Ratton

Sábado (11/5)

19h: “As linhas da minha mão” (2023). Sessão comentada pelo diretor João Dumans e pela atriz Viviane de Cássia Ferreira

Domingo (12/5)

16h30: “Chef Jack: O cozinheiro aventureiro” (2023), de Guilherme Fiuza

18h: “Eu, um outro” (2019), de Silvia Godinho

BH NAS TELAS

Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza). Entrada franca, com retirada de ingresso na plataforma Sympla ou na bilheteria 30 minutos antes da sessão.

Programação completa: https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/cinema/cinesantatereza



* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria