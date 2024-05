A exposição “Ler na cidade: leituras e leitores ilustrados”, com trabalhos de 14 ilustradores, será aberta nesta quinta-feira (2/5), às 15h, no Centro Cultural São Geraldo (Rua Silva Alvarenga, 548, Bairro São Geraldo), em Belo Horizonte, onde ficará em cartaz até 1º de junho.

Depois, o evento seguirá para a Biblioteca Pública Infantil e Juvenil (1º/6 a 6/7) e Centro Cultural Usina de Cultura (18/6 a 18/7), também na capital mineira.

Participam da exposição os artistas Amma, Angelo Abu, Anna Cunha, Anna Göbel, Bruna Lubambo, Carol Fernandes, Carol Rossetti, Estevam Gomes, Mariângela Haddad, Marilda Castanha, Nelson Cruz, Rebeca Prado, Rubem Filho e Santiago Régis.

Fabíola Farias, coordenadora do projeto, ministrará oficina em 27 de maio, às 19h, no São Geraldo, para pessoas que trabalham com a formação de leitores.