O mesmo caminho das personagens de “Partidas” se impôs à peça, que estreou no interior de Minas e agora chega a Belo Horizonte. Criado em São João del-Rei, o grupo Teatro de Pedra conta a história de mulheres interioranas que buscam vida melhor na cidade grande. A turnê na capital vai desta sexta-feira (7/10) a domingo (9/10), na Funarte MG.





Elis Ferreira dá vida a Maria das Graças, que volta ao interior para reencontrar a irmã, de quem ficou “apartada” por 39 anos, seis meses e cinco dias. É a única personagem que faz o caminho inverso, retornando à cidade natal.

Além das montanhas

Chiquinho, vivido por Gustavo Rosário, é o contraponto às mulheres: permanece no interior, observando a vida que corre além das montanhas.





“A gente também traz dados autobiográficos, elementos da nossa trajetória de vida e histórias pessoais, pois estamos no interior”, conta a são-joanense Elis Ferreira, conterrânea da colega de elenco Fernanda Nascimento.





Já as atrizes Priscila Matilde e Ana Malta nasceram em Nossa Senhora dos Remédios, perto de São João del-Rei, o que reforça o caráter rural da peça.





Fernanda faz o papel de Carmen Lúcia, que deixa Boa Esperança para trás em busca do sonho de se tornar cantora de rádio. Ana Malta vive Rosarinha, de 13 anos, expulsa da fazenda onde dá aulas para crianças ao se apaixonar pelo filho dos patrões.





Segundo Elis, a peça vem obtendo boa receptividade no interior e nas capitais, como ocorreu recentemente em São Paulo, durante festival internacional de teatro.





“No interior, a gente percebe uma grande celebração. As pessoas se identificam e se percebem ali, com seus costumes, seus jeitos”, conta. “Na cidade grande, a reação do público foi muito parecida, no sentido da celebração do jeito brasileiro que a gente pega de Minas, mas é de muitos interiores do país”, afirma. “Todo mundo carrega um pouquinho do interior em suas raízes.”





De acordo com o diretor Juliano Pereira, a peça aborda temas relacionados ao interior de Minas que são universais, como o êxodo e a partida.





“No festival internacional em São Paulo, a produção optou por disponibilizar a tradução em inglês. Fomos imediatamente compreendidos por espectadores de línguas estrangeiras”, comenta, destacando como elemento fundamental da dramaturgia, assinada por ele, a emoção das histórias.





A trilha traz clássicos da MPB, como “Disparada”, de Geraldo Vandré e Théo de Barros, sucesso nos festivais da década de 1960, e “Desenredo”, de Dori Caymmi e Paulo César Pinheiro, cuja letra fala justamente sobre a “hora de partir” de Minas Gerais.

“PARTIDAS”

Com o grupo Teatro da Pedra. Nesta sexta-feira (7/10) e sábado (8/10), às 20h, e domingo (9/10), às 19h. Funarte MG, Rua Januária, 68, Centro. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Vendas antecipadas em https://www.sympla.com.br/evento/espetaculo-partidas/1727108





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria