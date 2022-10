Violinista Marcos Rabello homenageia Didier Lookwood, nesta quinta (6/10)

O violinista Marcos Rabello e quarteto serão a atração desta noite no espaço jazzístico do Café com Letras (foto: Erica Diniz/Divulgação)





O mineiro Marcos Rabello faz tributo ao violinista francês Didier Lookwood (1956-2018) e apresenta seu trabalho autoral em show nesta quinta-feira (6/10), às 20h, no Clube do Jazz do Café com Letras.





Músicas de Alain Caron, Antônio Faraó, Michel Urbanlak, Jean Marie Cay e Jean-Luc Ponty também estão no repertório.









“Didier Lookwood foi um grande violinista francês de jazz fusion, com estilo mais direto e melodias mais acessíveis. Ele tem pegada envolvente, menos complexa e bastante intensa. São músicas muito bonitas, com melodias lindas. Vale a pena ouvi-las”, garante.









“Vou tocar também uma de minha autoria, 'Texas 2002', e outra do Ponty, ‘New country’, que as pessoas já com mais de 40 anos conhecem bem”, adianta. Rabello estará acompanhado de Clóvis Aguiar (teclados), Fernando Rodrigues (guitarra), José Dias (contrabaixo) e Arthur Rezende (bateria).





O violinista diz que a cena instrumental de BH é celeiro de talentos, mas ressalta que seu show é diferente do que se ouve na capital. “Ele foi gravado ao vivo, na Casa Outono, e agora terminamos a masterização, feita na Espanha pelo Fernando Delgado. Deve ir para o YouTube em breve. A mixagem foi feita pelo músico Eneias Xavier no estúdio dele, o Usina”, informa.





Além de Belo Horizonte, onde tem apresentações agendadas até o fim do ano, Rabello pretende levar seu trabalho para São Paulo e outras cidades com público atento à música instrumental. “No Rio de Janeiro, havia esse interesse, mas hoje é muito difícil. Parece até que, infelizmente, acabou esse tipo de música por lá”, lamenta.





Rabello elogia o Clube de Jazz do Café com Letras, na Savassi. Diz que “a nova casa da música instrumental de Belo Horizonte”, aberta há cerca de dois meses, vem oferecendo “som e acústica espetaculares”.

MARCOS RABELLO

Nesta quinta-feira (6/10), às 20h, no Clube do Jazz do Café com Letras. Rua Antônio de Albuquerque 47, Savassi. Ingressos: R$ 20 (área interna) e R$ 10 (área externa). Informações: (31) 98872-4989.