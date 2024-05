Com o falecimento do uruguaio Francisco Tomás Mesquita, dono do renomado Parrilla del Mercado, a cena gastronômica de Belo Horizonte entrou em luto. Deixando um legado extenso, principalmente na técnica de churrasco com parrillas, ele recebeu homenagens de chefs e do Mercado Distrital do Cruzeiro, onde mantinha uma casa desde 1988. Mesquita está sendo velado no Funeral House, das 14h às 18h desta quinta-feira (2/5). O corpo será cremado às 11h30 desta sexta-feira (3/5), no cemitério Parque Renascer, em BH.

O chef Marcelo Haddad, sócio-proprietário do restaurante Paladino, na Pampulha, ressaltou o ensinamento que Mesquita deixa entre os colegas. “É uma grande perda. Sempre tivemos referências de churrascarias em Belo Horizonte, mas poucas trabalham com o equipamento que é a parrilla, e ele (Tomás) veio e virou uma tradição. Várias outras casas já vieram e partiram, mas ele sempre esteve ali, o que mostra o talento e o conceito bem definido da casa”, declarou.

Marcelo afirma que sempre teve admiração pelo trabalho de Tomás. “O mineiro sempre gostou muito de carne, de chopp, e são poucas as casas tradicionais que estão em Belo Horizonte, então ele vai fazer falta, mas acho que, quando vira tradicional, a equipe que vai dar continuidade ao trabalho dele só engrandece e vai fazer com que a gente ainda toque esse legado que ele deixou na gastronomia de BH”, completou o chef.

Outro que lamentou a perda do uruguaio foi o chef Edson Puiati, consultor e professor em gastronomia no Senac em Minas. "Estamos falando de um ícone que trouxe para Belo Horizonte a estrutura da parrilla. Ele era mais mineiro que tudo e é uma grande perda para a cozinha mineira", comentou, ressaltando a dedicação de Mesquita à frente do próprio negócio. "Ele era de um acesso excepcional, estava sempre à frente do restaurante dele, que é uma coisa que também faço, mas não vemos muito hoje em dia. Um exemplo de administração", completou.

No Instagram, o Mercado Distrital do Cruzeiro publicou nos stories suas condolências e expressou “gratidão por tudo” a Tomás.