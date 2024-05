Nesta quarta-feira (1/5) a rede "Popeyes" vai presentear seus clientes com uma distribuição de mini-filés, em dez lojas do Brasil. Serão entregues quatro unidades de seus suculentos frangos fritos para quem aparecer em uma das lojas participantes.

Diversos promotores vão estar espalhados próximos das unidades do Popeyes em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, e Curitiba, convidando os consumidores a provar a especialidade da rede. A promoção é válida apenas no dia 1º, enquanto durarem os estoques.

Confira as lojas participantes

São Paulo

Av. Rotary, 624 - Centro, São Bernardo do Campo



Estr. do Campo Limpo, 459 - Vila Prel, São Paulo



Av. Antonio Frederico Ozanan, 6000 - Vila Rio Branco, Jundiaí



Rua Domingos Agostim, 91 - Cidade Mãe do Céu, São Paulo



Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465 - Jardim Iris, São Paulo



Av. Pres. Castelo Branco, 1500 - Ribeirânia, Ribeirão Preto



R. Andorra, 500 - Jardim America, São José dos Campos



Rio de Janeiro

Rua Quinze de Novembro, 8 - Centro, Niterói



Rod. Washington Luiz, 2895 - Parque Duque, Duque de Caxias



Bahia

Av. Luís Viana Filho, 8544 - Alphaville, Salvador



Minas Gerais

Av. General David Sarnoff, 5160 - Cidade Industrial, Contagem



Paraná

Av. Theodoro Victorelli, 150 - Carlota, Londrina



Av. Paraná, 8455 - Loja 66 - Parque Industrial II, Umuarama



Goiás

BR-040, 270 - Parque Esplanada III, Valparaíso de Goiás



A ação é uma oportunidade para os clientes aproveitarem a folga no meio da semana para saborear o frango frito.

Seguindo com a campanha global da marca: “A Loucura que a Gente Ama”, o Popeyes está mais uma vez distribuindo os produtos gratuitamente para os clientes, mas dessa vez amplificando a variedade de locais no país. No dia 21 de janeiro deste ano, a rede promoveu a primeira distribuição da campanha apenas em São Paulo.



O gerente de Marketing do Popeyes, Caio Queiroz, acredita na qualidade do produto para conquistar o público, e afirma que a ação deve continuar. "Queremos continuar a convidar as pessoas a conhecerem o sabor único dos produtos do Popeyes. Temos tanta confiança no quanto nosso produto é incrível que estamos dispostos a dar de graça. O cliente que experimenta, ama e volta".

Além dos mini-filés, o cardápio do restaurante também conta com sanduíches de frango, baldes e combos para todos os gostos, além de diversas opções de molhos para acompanhar o pedido.