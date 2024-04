Na foto, Bacalhau Morhua com creme de couve flor e olivas portuguesas, basílico e búfala. Uma ótima opção de prato principal para almoço ou jantar no Mercado Grano

Imagine o mesmo lugar reunindo padaria, restaurante e armazém? Essa é a proposta do grupo Grano, dividido entre duas unidades na região Centro-Sul de Belo Horizonte. A rede que seleciona ingredientes frescos e produz pães artesanais, começou logo após o isolamento da Covid-19 (em 2022), e é nessa história, recheada com massas e sanduíches cremosos, que queremos te convidar a embarcar hoje. Vamos nessa?



Infância com sabores italianos e a juventude com experiência internacional na cozinha compõem as raízes da paixão gastronômica do empresário Leonardo Bocchese Mendes, 60 anos, proprietário do Mercado Grano, em Belo Horizonte. “Venho de uma família de descendentes italianos do Sul do Brasil, Antônio Prado. Minha avó tinha um hotel e cozinhava para os clientes. Já a minha mãe ensinava receitas de família e eu lhe ajudava a preparar as massas frescas desde a minha infância”, conta Leonardo.



Mais tarde, quando estava em Miami, o empreendedor ficou fascinado com a cozinha do restaurante onde um grande amigo era chef, e logo, Leo – como é conhecido por todos –, pediu para estagiar no local. Mal sabia ele que aquela oportunidade seria só o início de uma longa jornada pelos sabores. “Comecei no pré-preparo do restaurante “I tre Merli” e, depois disso, nunca mais me afastei da gastronomia”.

O primeiro Grano

Após o período nublado e repleto de dificuldades que foi a pandemia da Covid-19, uma luz ao fim do túnel surgiu para muitos que estavam desanimados e, entre as nuvens, raiou o sol. Para aqueles que se abateram, o “pós-pandemia” foi a época das tentativas e do encorajamento. Leo Mendes e o sócio Alceu Barroso Lima Neto, estavam neste barco, e surfaram na onda das oportunidades e deram o start na empresa Grano.



“Inauguramos o Grano 33 em outubro de 2022, logo após a pandemia. Antes, estávamos no jardim Canadá, num modelo de negócio grande, estilo galpão industrial, onde tínhamos vários parceiros e fazíamos eventos culturais. Após a pandemia, sentimos necessidade de estar numa localização média próxima, e num modelo mais bistrô, numa pegada um pouco mais intimista”.



O Grano 33 é uma casinha com espaço para 60 pessoas. Em meio ao movimentado bairro Sion, o estabelecimento convida o cliente para uma fuga da cidade grande, dentro da cidade grande. Aconchegante e com um deck na sombra de uma mangueira, a casa funciona para almoço e jantar, de terça a sexta. Aos Sábados e domingos oferecem também café da manhã ao som de jazz e chorinho brasileiro, ao vivo.



Um cardápio para cada gosto

Além do clima de calmaria, o cardápio é a grande estrela da casa. Com a cozinha comandada pelo chef e administrador Leo e um forno a lenha onde são produzidos os pães quentinhos, sabores não faltam para se experimentar em diferentes momentos do dia: bruschettas mistas, que são antepastos italianos feitos à base de pão tostados em grelha com azeite e esfregado com alho, são servidos no restaurante com diferentes recheios: tem de campanha com búfala, basílico e pomodoro; de parma, bufalina, pomodoro confit e mix de folhas; e de boursin com figo e porto.

Na foto, Bruschetta de parma com alcachofra e moutarde à l’ancienne, disponível no cardápio da rede Grano 33 e Mercado Grano Weber Pádua/Divulgação



Para prato principal, são mais de dez opções. Para quem busca algo mais light, pode optar pela salada niçoise de atum grelhado, receita originada na cidade francesa de Nice, o prato é montado com tomates, ovos cozidos, atum, e temperado com azeite. Aos que buscam uma opção mais “tradicional”, pode-se servir com sabores italianos com a típica lasagna bolognese tradicional ou vegetariana.

Na foto, Salada de Nicoise, prato Francês disponível no cardápio do Grano 33 e Mercado Grano Divulgação



E para quem gosta de dividir o prato com o companheiro, pode escolher uma pizza italiana, entre os sabores disponíveis no cardápio há de cogumelos com mussarela de búfala, feita com ingredientes frescos e fermentação natural.



A cozinha do Grano 33 é composta por massas caseiras, pães artesanais assados no forno a lenha, carnes, aves e peixes de primeira qualidade e o café de produção própria é plantado e colhido de forma orgânica na Fazenda Alceu.

Ali do lado tem outra boa opção

“O Mercado Grano foi inaugurado em novembro de 2023, e está instalado numa casa tombada na esquina da rua Rio de Janeiro com rua Tomás Gonzaga, também na região Centro-sul da cidade”, conta o chef. Outra boa opção que o grupo Grano oferece aos clientes é o Mercado Grano, espaço que une de tudo um pouco.



Gerenciado por Leonardo Mendes, com o sócio Alceu Barroso Lima Neto e em sociedade com Rodrigo Ferraz, a casa localizada no Lourdes, tem capacidade para receber cerca de 80 pessoas, divididas entre dois espaços: um salão interno aconchegante e mesas na calçada, onde recebem clientes e é petfriendly – permitido animais de estimação.



Apesar de seguir a mesma proposta do Grano 33, no Sion, o novo espaço da rede Grano tem alguns extras, como padaria e armazém. A panificação é o carro-chefe do novo restaurante que conta com forno a lenha, produtos orgânicos, massas caseiras e pães artesanais. A cozinha também é comandada por Leo Mendes.



No Mercado Grano do Lourdes, são assados pães de receitas internacionais diariamente, por lá você encontra: baguetes de fermentação natural, pão multigrãos, pão de chocolate 70% com pecan, croissant de goiabada, avocado toast com salmão defumado e ovo mexido, tostada de pão nórdico com queijo canastra, trancinha recheada com chocolate belga e muito mais.

Na foto, pão de chocolate 70% com pecan, está entre as opções mais queridos pelos clientes no Mercado Grano Weber Pádua/Divulgaçã

Sabores e planos

Entre as opções do cardápio, tem a união da cultura francesa com a mineira no croissant com parma e queijo canastra; Outra boa opção e que é muito querida pelos clientes é o prato francês pain perdu com espuma de doce de leite caseiro e pitaya, que é uma espécie de rabanada, também conhecida como fatia dourada, um doce de pão de trigo em fatias que, depois de molhadas em leite, são passadas por ovos e fritas.



Ainda influenciado pelos sabores europeus, outra opção popular no setor de “entradas” do cardápio são Crostini de parma, basílico e mussarela de búfala, ou seja, fatias de pão grelhado ou torrado coberto por uma fatia de presunto de parma coberto com molho de presunto. um prato típico na itália. mas há também opções da culinária mineira: bolinhos de mandioca com costelão, bolinhos de mandioca com queijo canastra e fatia de bolo de banana com chocolate, ganache de chocolate e pecan caramelizadas.



Para aqueles que desejam uma refeição completa, a casa não deixa a desejar nas opções para o prato principal, entre os “queridinhos” dos clientes, estão bacalhau morhua com creme de couve flor e olivas portuguesas, filet mignon com risotto pomodoro e bife ancho com nhoque de moranga ao creme fresco Ou Gnocchi Al pomodoro e Búfala.

Na foto, Gnocchi Al pomodoro e Búfala. Um prato saboroso! Divulgação



A unidade do Lourdes também funciona no almoço e jantar, de terça a sexta. Com o acréscimo de café da manhã aos sábados e domingos, ao som de música popular brasileira, ao vivo.

E o futuro?

Leonardo Bocchese Mendes contou que o objetivo dos próximos meses é se concentrar nas entregas das unidades. “Queremos estar presente o máximo possível nas duas casas. Quando não estou em um restaurante, eu estou no outro. Estou nessa rotatividade em busca de levar sempre o melhor para os nossos clientes”.



Entre os perrengues do início de todo negócio, é aumentar cada vez mais a rotatividade e a mão de obra que é imprescindível para todos e qualquer estabelecimento “Apesar de eu ter funcionário que está há 27 anos comigo, alguns com doze anos e outros com sete anos de casa, é sempre um desafio a abertura de uma nova unidade”.



Com um espaço para expansão artística, o estabelecimento busca promover ainda mais a presença de artistas e eventos culturais ao longo do ano. “Os planos para esse ano é consolidar a nova casa, o Mercado Grano de Lourdes, e fazer muitos eventos com parceiros de vinhos, trazendo os produtores”. Apesar de estarem localizados no primeiro andar da Casa Fartura, os dois empreendimentos não têm nenhuma relação, além da localização.

SERVIÇO

Mercado Grano - @mercadograno

Rua Rio de Janeiro, 2076 – Lourdes

(31) 98477-2804

Grano 33

Rua Santa Maria de Itabira, 260 – Sion

(31) 3568-3749



RECEITA: CARACOL DE CANELA



Na foto, Caracol de canela com receita fácil e saborosa Divulgação

Ingredientes

Massa

500g de farinha de trigo para pão

10g de fermento seco para pão

40g de açúcar cristal

6g de sal

60g de manteiga amolecida

250g de leite morno

2 ovos médios (80g)

Recheio de canela

80g de açúcar mascavo

50g de manteiga amolecida

4g de canela em pó

1 pitada de noz-moscada

Cobertura

2 colheres de sopa de geleia de damasco ou laranja

4 colheres de sopa de água

Modo de preparo



1- Comece pela massa: Na tigela da batedeira inclua a farinha, fermento, açúcar e sal. Mexa para distribuir bem os sólidos. Inclua então os ovos, o leite e a manteiga. Usando o gancho, comece a misturar a massa em baixa velocidade. Sove a massa por aproximadamente 8 minutos ou até que ela fique lisa e elástica. Unte uma tigela com óleo neutro e transfira a massa para a tigela. Cubra e deixe a massa fermentar por aproximadamente 1 hora em local abafado, até que ela dobre de volume.

2- Polvilhe um pouco de farinha sobre a bancada. Despeje a massa sobre a bancada e abra em um retângulo de aproximadamente 30x20cm. Com ajuda de um pincel, espalhe a manteiga amolecida sobre a massa, deixando 1cm de borda sem manteiga. Então polvilhe o açúcar e a canela sobre a manteiga, distribuindo por igual.

3- Enrole a massa na sua direção, ajustando com as mãos para formar um caracol bem definido. Usando uma faca afiada ou linha, corte em fatias grossas de 4cm. Unte uma assadeira funda com manteiga e distribua as os caracóis, deixando um pouco de espaço entre eles. Cubra com um pano úmido e deixe crescer por 30 minutos. Coloque o forno para aquecer a 190 graus Celsius. Asse os caracóis por aproximadamente 25 minutos ou até que fiquem dourados. Assim que ficarem prontos, deixe-os amornar.

4- nquanto isso, prepare a calda para pincelar. Junte a geleia e a água numa panela e leve ao fogo médio. Quando ferver, desligue e coe. Pincele a calda coada sobre os caracóis. Outra opção de cobertura muito comum na América do Norte é uma mistura de açúcar de confeiteiro com manteiga e cream cheese.