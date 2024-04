A Quintal 333, de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, conquistou a 30ª posição no ranking 50 Top Pizza, que elege os melhores estabelecimentos do ramo. O evento foi realizado nessa quinta (17/4), no Rio de Janeiro, e foi a primeira vez que a organização do prêmio divulgou uma lista exclusiva para a América Latina. “Foi um sentimento de satisfação muito grande. A gente de Valadares, uma cidade no interior de Minas Gerais, se destacar em um concurso da América Latina, é muito legal. Ficamos bem orgulhosos com o trabalho que a gente tem feito” revela o Chef Thomas Arthuso, responsável pela Quintal 333.

O estabelecimento foi inaugurado em 2020, no bairro Ilha dos Araújos, em Governador Valadares, e se caracteriza como a primeira pizza contemporânea da cidade. O Chef Thomas segue a maneira italiana de se fazer a especialidade, mas sempre dando um toque especial, o que a diferencia de uma pizza napolitana, por exemplo. Para ele, esse jeito único foi o que o destacou no ranking da Top Pizza. “Desde quando começamos, nosso conceito é que pizza é um equilíbrio entre massa, molho e cobertura. Dentro do estilo que seguimos, isso é o que gostamos. A produção da massa é muito bem trabalhada, com molho e insumos de qualidade”, explica.

As pizzas na Quintal 333, estão disponíveis em versões de quatro ou seis fatias (a partir de R$ 45). Para Arthuso, a de Marguerita (molho pomodoro, mussarela, manjericão, parmesão e azeite extra-virgem), a partir de R$ 47, é a escolha tradicional. Quem quiser inovar um pouco no sabor pode provar a Queridinha, que, como o próprio nome já diz, é uma das preferidas dos clientes da casa. A escolha leva molho pomodoro, mussarela, bacon, alho-poró e melado de cana (a partir de R$ 55).

A pizza de Marguerita é a indicação da casa na Quintal 333 Quintal 333/Divulgação

O prêmio



O 50 Top Pizza existe desde 2017 e viaja o mundo à procura das melhores pizzarias artesanais. O site oficial explica que os rankings são elaborados através de inspetores anônimos encarregados de reunir dados visitando e avaliando as pizzarias selecionadas, mantendo o anonimato enquanto realizam suas votações detalhadas, que incluem ingredientes, combinações e ambientes. “Você não sabe que sua pizzaria está sendo avaliada até receber uma ligação contando que ficou entre os 50 melhores. A posição exata só é descoberta durante o evento”, conta Thomas.

Além da Quintal 333, outras 24 pizzarias brasileiras completam o ranking das 50 melhores da América Latina. Dez delas estão localizadas em São Paulo; cinco no Rio de Janeiro; quatro no Rio Grande do Sul; duas no Distrito Federal; e uma em Alagoas, no Paraná e no Espírito Santo.

O Chef Thomas Arthuso e sua esposa e sócia Marina Araújo receberam o certificado do ranking em evento no Rio de Janeiro Thomas Arthuso/Arquivo Pessoal

Serviço



Pizzaria Quintal 333

Av. Jequitinhonha, 333 - Ilha dos Araújos, Gov. Valadares

(33) 99191-9770

@quintal333



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa