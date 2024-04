Localizado a 32 km do Centro de Belo Horizonte, está o Alphaville – Lagoa dos Ingleses. Com fácil acesso pela BR 356, o residencial está se tornando cada vez mais uma opção de passeio para quem busca por um “rolê” num clima tranquilo, mas não muito longe da cidade. Com um centro comercial agitado e restaurante para todos os gostos, hoje montamos uma programação completa pra você chamar sua a família e passar um dia com muitos sabores e diversão por lá. Vamos nessa?



Nossa primeira parada é a padaria Pão e Coração. Afinal, não há nada melhor para começar o dia do quê bons croissants, não é mesmo? E essa é a proposta da casa que funciona desde julho de 2023, uma padaria artesanal de fermentação natural que abre, durante o dia, aos finais de semana e se transforma numa pizzaria clássica italiana e napolitana durante a noite, de quarta a sábado.



“Minha história na panificação é de muitos anos. Já dei muita consultoria para o Brasil inteiro e já tive também uma hamburgueria muito legal. Mas, meu trabalho no Alphaville começou quando vim de São Paulo dar uma consultoria para uma rede de supermercado e acabei tendo a oportunidade de montar o meu negócio aqui”, conta Fernando Bebber, proprietário e padeiro da Pão e Coração.



De forma bastante criteriosa e com muita atenção aos detalhes, o estabelecimento trabalha diretamente com o pequeno produtor em busca de manter o padrão elevado dos alimentos e os tradicionais sabores italianos. “Digo sempre que trabalhamos com a melhor farinha do Brasil em todos nossos alimentos, a Moinho Taquariense – Motasa. Todos os nossos ingredientes são escolhidos a dedo e esse é o segredo que torna tudo ainda mais gostoso”.

Na foto, o sabor Califórnia. Pizza italiana feita em 96 horas de maturação, com molho pomodoro, muçarela de búfala, abacaxi grelhado, parmesão, lombo defumado e romã. Marcella Pio/Divulgação



Com um cardápio variado para cada final de semana, toda ida à padaria pode ser uma saborosa surpresa. Apesar disso, há opções enraizadas que não ficam de fora do cardápio como os tradicionais croissants, o pão italiano fougasse de azeitona com parmesão, ou o pão de campagna de fermentação natural. “Para saber o cardápio do final de semana, o cliente deve vir até aqui e garantimos que ele não vai se arrepender”.



Com a cozinha exposta através de um único vidro, os clientes podem assistir a magia acontecer. Os pães assados na hora chamam a atenção de toda orla de Lagoa dos Ingleses devido ao cheiro e ganham o coração de todos que experimentam por causa do sabor.



Após um café da manhã pra lá de reforçado, é hora de aproveitar a manhã na Lagoa. A região é muito conhecida pela prática do Mountain Bike (modalidade de ciclismo que consiste em realizar percursos em montanhas), e por lá são mais de 40km de trilhas, que podem ser feitas de bike ou caminhando, tornando-se uma excelente opção para quem quer passar o dia ao ar livre.

O Alphaville - Lagoa dos Ingleses é uma ótima opção de turismo próximo ao centro de BH para quem busca tranquilidade e ar livre Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press

Que tal uma pausa para almoço caseiro com tempero de vó?



Deu hora do almoço e a nossa segunda parada é o Restaurante Marcelino, o Prato Feito (PF) mais amado da Lagoa dos Ingleses. Fundado por Eni Maria Tiburcio junto com a tia Helena Marcelino Paixão, o estabelecimento funciona há oito anos promovendo a típica comida caseira dos mineiros.



Com sangue empreendedor e experiência de já ter tido um restaurante na Avenida Brasil, a oportunidade de recomeçar apareceu na hora certa. “Nós ficamos desempregadas na mesma época e a chance de montar algo novo caiu com uma luva. Quando o filho de Helena foi morar no Alphaville e fomos visitá-lo, havia uma loja para alugar e ela falou 'quem sabe a gente não abre um novo restaurante?'. Então começamos com uma lojinha e estamos lá até hoje, graças a Deus”, conta Eni, de 63 anos, uma das proprietárias e cozinheiras.



Com temperinho de avó, o restaurante tem como foco a comida caseira. No início, eram vendidos cerca de 10 a 12 pratos por dia. Com o passar do tempo, a quantidade foi triplicando e uma loja já não era suficiente para atender toda a clientela. Alugaram mais um espaço para atender a todos com bastante conforto.

Há oito anos no Alphaville, o restaurante Marcelino conquista o coração de quem experimenta o PF com tempero de avó Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press



Nomeado em homenagem ao pai de Helena e avô de Eni, o Restaurante Marcelino funciona de segunda a sábado, de 10h45 às 15h, com uma proposta saudável. Com o tempero sendo só de sal, alho e cebola o cardápio é completo com opção fixa de bife de alcatra, filé mignon, mignon suíno, peito de frango, tilápia e fígado, sendo que todas as opções podem ser a milanesa, ou substituídas por omelete de legumes ou queijo.



Além disso, há pratos com espaguete nas opções de alho e óleo, à bolonhesa ou pomodoro. Entre as verduras refogadas fixas diariamente no cardápio estão couve e repolho. E o saladão à vontade composto por alface, tomate, beterraba, vagem, cenoura, acelga, rabanete e palmito. Os pratos custam no ticket médio de R$29, e está localizado na avenida Picadilly – Center 3.



Outra boa opção de almoço..



Para quem quer fugir do almoço tradicional e optar por boas porções de tira-gostos e cerveja gelada, nossa próxima parada será a Autêntica Parrilla da Lagoa dos Ingleses, restaurante com opções de carnes, chopes, drinques e vinhos.



“Eu frequento aquele espaço há mais de 15 anos, por conta do encontro de carros antigos que acontece por lá. Eu me reunia com os amigos e depois ficávamos no restaurante lá perto”, conta Leonardo Morghett de Carvalho, 41 anos, administrador. Quando o antigo proprietário decidiu fechar as portas, Leonardo se juntou com o amigo e sócio Heuser Ribeiro, comprou o restaurante e trouxe uma nova proposta para a casa: parrilla no estilo uruguaio, ou seja, assa a carne só com a brasa.

Na foto, uma saborosa costela de cordeiro assada numa autêntica Parrilla uruguaia Rodolfo Duarte/Divulgação



Com o cardápio composto apenas por carnes de primeira qualidade, estão disponíveis mais de dez opções de cortes na parrilla uruguaia, entre as opções estão: bife parrillero, skirt steak, filé mignon e picanha. Além de aves e peixes.



Aos que desejam um prato mais completo, tem as opções de bife de ancho com fettuccine ao gorgonzola ou filé mignon ao gorgonzola com fritas. Os destaques da casa são: risoto três cogumelos com azeite trufado, mac and cheese com azeite trufado e mandioca na manteiga de garrafa com queijo e bacon.



Restaurante Pet friendly, o espaço recebe todos os tipos de clientes. Desde casal de namorados até trilheiros que deixam a bike de lado enquanto tomam um chope bem geladinho. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 11h30 às 22h30. Aos domingos, funciona das 11h às 17h.



Para fechar o dia com sabor internacional



O Alphaville é, em média, 4 graus mais frio que Belo Horizonte. Então para contemplar o entardecer da Lagoa dos Ingleses e da Serra da Moeda, é hora de parar em um restaurante com um bom vinho e prato principal, né? E para o nosso roteiro de hoje, trouxemos duas boas opções. Em clima internacional, vamos primeiro dar um pulo em Portugal, com o Amada Lisboa Restaurante.



“Sempre quis ter um restaurante, pois sou apaixonada pela gastronomia. Quando fui para Portugal com meu sócio e marido, Arnaldo Costa Júnior, fomos anotando os pratos que mais gostávamos. Percebemos que havia uma carência muito grande de restaurantes especializados na culinária portuguesa aqui na região metropolitana de BH e foi aí que surgiu a ideia de montarmos um cardápio que atendesse a esse anseio, mas que também refletisse a cosmopolita cidade de Lisboa”, conta Cristiane Leroy Ribeiro, sócia e proprietária.



O restaurante que tem influências da culinária portuguesa, italiana, francesa, baiana e mineira, funciona de quarta a domingo com cardápio completo ou opções a La Carte. Os pratos executivos estão disponíveis apenas nas quartas, quintas e sextas.



Mas atenção, o horário de funcionamento altera para cada dia: quarta, de 18h às 22h; quinta, de 12h às 15h30 e de 18h às 22h, e na sexta e sábado, de 12h às 22h e aos domingos, de 11h às 17h30.





Na foto, uma opção de entrada no Amada Lisboa Restaurante: slada Saramago, prato feito com queijo burrata sobre folhas de rúcula, regadas no azeite, farofa de azeitonas e nozes Júlia Mariana/Divulgação



Hora do principal, o cardápio: entre os sabores para entradas disponíveis são destaque no restaurante o bolinho de bacalhau, Seu Zito (prato com torresmo de barriga, chips de jiló e palitos de polenta frita, com geleia de pimenta biquinho), Salada Saramago (queijo burrata sobre folhas de rúcula, regadas no azeite, farofa de azeitonas e nozes), Dona Beja (tábua de queijos especiais de minas, presunto parma, panceta, azapa marinada, geleia de pimenta-de-cheiro e pães da casa) e camarão na pedra à moda de arembepe (camarões grelhados ao azeite de oliva, aromatizado com ervas e especiarias, postos à mesa com batatas).



Entre as 20 opções para prato principal, destacam-se: a cataplana bacalhau à moda itaparica (lombo de bacalhau grelhado ao creme de leite de coco, pimentões, cebola, banana da terra e amêndoas laminada), polvo à lagareiro e leitão inconfidente (panturrilha suína, marinada ao molho de vinho branco, servida com arroz de ora-pro-nóbis com castanha de baru e crisp de queijo minas parmesão, regada ao molho de vinho do porto). Outro destaque da casa é a carta de vinhos, com opções nacionais e importadas.



“Temos quatro ambientes distintos no nosso restaurante. Uma área interna térrea, acessível para PCD, com 44 lugares. Um mezanino acima dessa área que é utilizado para eventos privados, com capacidade para 40 pessoas. Uma área externa coberta com 48 lugares, como se fosse uma varanda e a área externa com ombrelones, com capacidade atual para 36 pessoas. No momento, devido à escassez de mão de obra nessa região, não estamos funcionando como delivery, mas temos a opção para retirada no local ou podemos enviar pelos aplicativos de entrega, tais como uber flash”. O restaurante também possui um ambiente completo para a realização de eventos, com capacidade para até 256 pessoas.

Por último mas não menos importante

Nossa segunda proposta de estabelecimento para finalizar o dia de passeio é ir na Colheita Bar – Alphaville. Recém-inaugurado, o restaurante tem uma vista privilegiada da Lagoa dos Ingleses e espaços ao ar livre. “Eu vim para o Alphaville na época da pandemia. Com duas crianças dentro de casa, era o espaço “seguro” para elas andarem de bicicleta, terem contato com a natureza e respirarem um ar puro diante daquele cenário fúnebre. Então vendi meu apartamento e nos mudamos pra cá”, conta Humberto Moreira, de 54 anos, proprietário e gestor.



Após a mudança de residência, ele decidiu abrir um restaurante dentro do condomínio e a oportunidade apareceu depois de alguns meses morando por lá. O antigo proprietário do Colheita manifestou o desejo de vender o bar, então ele se uniu ao amigo Ricardo Mayrink, compraram o estabelecimento e trouxeram uma nova proposta para o bar.



Entre as novidades, está o autosserviço de chope. O cliente adquire o cartão e faz a carga no valor que desejar, à medida que for tomando o chope, ele vai até em uma das doze alavancas disponíveis, apresenta o cartão e automaticamente aparece o saldo e a torneira fica disponível para preenchimento do copo. Num esquema parecido de posto de gasolina.

Na foto, o autosserviço de chope do bar e restaurante Colheita Bar no Alphaville Colheita Bar/Divulgação



O cardápio caprichado de opções completa a experiência. Nos tira-gostos há, entre as opções, porção de pastel de costela e queijo canastra meia cura, bacon defumado crispy (bacon artesanal defumado em lenha de goiabeira empanado em panko) e tulipas com queijo muçarela maçaricado. Entre os assados direto do fogo tem picanha em tiras, fraldinha red para dois, costela bovina e linguiça de costela carapreta.

Recém inaugurado, o Colheita Bar tem um cardápio diversificado e adaptado para todos os gostos e bolsos. Na foto é servido uma porção de pastel de costela Colheita Bar/Divulgação



Atendendo a promessa de ter opções para todos os gostos, por lá você encontra opções de hambúrgueres assados na brasa, como o burger colheita weekend (180g de carne de blend de boi, molho de gorgonzola, cebola caramelizada, alface-americana e bacon em tiras) ou burger sonho vegetariano (110g de hambúrguer de cogumelo, mostarda escura, cebola caramelizada, molho gorgonzola, alface roxa + fritas). O restaurante funciona às quintas e sextas, de 16h às 23h. E aos sábados e domingos. de 9h às 19h.

SERVIÇO

Padaria Pão e Coração - @paoecoracao

Av. Picadilly, 50 lojas – 103/104 (Center II)

Restaurante Marcelino - @restaurante.marcelino

Av. Picadilly – Center 3 – Alphaville

Parrilla Alphaville - @parrillaalphaville

Av. Picadilly, Nova Lima

Amada Lisboa Restaurante - @amadalisboamg

Lagoa Dos Ingleses – Av. Picadilly, 150 – Loja 107 – Alphaville

Colheita Bar – Alphaville - @colheita.bar

Centro Comercial, Center 3 – Av. Picadilly, 105 – Quiosque 114