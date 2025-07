Mulher é espancada com 60 socos pelo namorado

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, ex-atleta da seleção brasileira de basquete 3x3, foi preso em flagrante por agredir a namorada, Juliana Garcia dos Santos, de 35 anos, com 60 socos dentro de um elevador de um condomínio em Natal (RN). O caso ocorreu no sábado (26/7), por volta de 16h, e foi registrado por câmeras de segurança do edifício.

Nas imagens, o casal aparece discutindo. Quando as portas do elevador se fecham, Igor parte para cima da vítima, desferindo os golpes com grande violência. Juliana sai do elevador com o rosto desfigurado e ensanguentado, sendo socorrida por vizinhos. Ela foi levada em estado grave para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, onde foi diagnosticada com múltiplas fraturas no rosto e no maxilar, e deverá passar por cirurgia nos próximos dias.

A prisão de Igor ocorreu logo após o crime. De acordo com testemunhas, o segurança do condomínio, que assistia à cena em tempo real pelas câmeras, acionou a Polícia Militar. Moradores desceram ao andar térreo e ajudaram a segurar o agressor até a chegada dos policiais. Igor foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) e teve a prisão em flagrante convertida para preventiva em audiência de custódia.

Em depoimento registrado no boletim de ocorrência, Igor afirmou que foi até a casa de Juliana buscar pertences pessoais. Juliana se recusou a abrir a porta, ele insistiu. Os dois discutiram quando ele alegou ter descoberto uma traição e a discussão continuou no elevador. O agressor alegou que teve um “surto claustrofóbico”, motivado por ciúmes, o que o levou à agressão.

Igor declarou às autoridades que tem autismo e que é pai de um filho que vive com a mãe. Nascido em Natal, Igor diz ser estudante e ter histórico como atleta profissional. Ele integrou a seleção brasileira de basquete 3x3, participou de competições internacionais, incluindo campeonatos mundiais, e tem passagens registradas na Liga Nacional de Basquete.

As redes sociais de Igor foram desativadas. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte segue investigando o caso, tratado como tentativa de feminicídio.