Jovem foge do namorado e recebe ameaças no celular na frente de policiais

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante pelos crimes de agressão, ameaça e cárcere privado após a namorada dele, de 22, denunciá-lo à Polícia Civil (PCMG) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Pouco depois de chegar à delegacia, na manhã dessa quinta-feira (10/7), policiais civis flagraram o momento em que a vítima recebeu ameaças por mensagens no celular.

Segundo a delegada Teresa Damasceno, responsável pela investigação, a mulher narrou que o investigado, com quem se relacionava há um mês, apresentava comportamento possessivo e controlador. “Ela disse que o namorado a proibia de conversar com outros homens e dizia que, se ela o deixasse, ‘tacaria uma bomba’ na casa dela”, informou.

A vítima contou que, durante a madrugada, depois de ver mensagens antigas no celular da namorada, o homem a asfixiou, desferiu socos nos olhos dela e a imobilizou na cama apoiando as pernas em seus braços. O suspeito ainda teria trancado as portas da casa e impedido até mesmo que a companheira bebesse água.

“Ao longo das agressões, ele dizia que a mataria. Pela manhã, sob o pretexto de que precisava trabalhar, ela conseguiu convencê-lo a deixá-la sair, quando foi à delegacia para registrar os fatos. Enquanto a jovem estava na unidade, o suspeito entrou em contato e disse que rasparia os cabelos dela. Imediatamente, a equipe de investigadores foi ao endereço onde o suspeito estava e efetuou a prisão dele em flagrante”, explicou a delegada.

Na delegacia, ele negou os fatos, alegando que a vítima o teria agredido e, na tentativa de se defender, acertou o olho dela. Após os procedimentos de polícia judiciária, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.