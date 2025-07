Grande BH: homem agride companheira, e bebê deles bate cabeça no chão

Uma mulher de 38 anos denunciou ter sido espancada pelo companheiro, de 35, nesse sábado (26/7), em Sabará, na Grande BH, após uma crise de ciúmes do suspeito. Ele ainda teria arrancado, do colo dela, o bebê do casal, fazendo com que a criança caísse e batesse a cabeça.

Segundo informações da Polícia Militar (PMMG), tudo começou quando o ex-companheiro da vítima foi até a casa dela buscar o filho, cuja idade não foi divulgada, que eles tiveram em um relacionamento passado.

A presença do ex teria irritado o atual companheiro, que iniciou uma discussão com a mulher e, em seguida, passou a agredi-la fisicamente.

A vítima relatou à PMMG que o agressor tem crises de ciúmes frequentes e que já havia demonstrado comportamento violento anteriormente.

Com medo de novas agressões, a mulher saiu de casa levando o bebê, fruto do relacionamento com o agressor. Cerca de 30 minutos depois, no entanto, o homem a localizou, tomou o celular dela à força e fugiu correndo.

Desesperada, a vítima correu atrás dele, com o bebê no colo, tentando recuperar o aparelho. Foi nesse momento que, segundo o boletim de ocorrências, o homem jogou o celular no chão e puxou a criança dos braços da mãe, o que fez com que a criança caísse e batesse a cabeça.

A mulher socorreu o filho imediatamente e o levou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sabará. Após avaliação médica, por precaução, a equipe decidiu encaminhar o bebê ao Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, referência no atendimento a casos de trauma. O estado de saúde da criança não foi divulgado.

A PMMG fez buscas na residência do suspeito e em outros locais onde ele costuma frequentar, mas até a última atualização desta reportagem, ele ainda não havia sido localizado.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais.