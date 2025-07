Mulheres em situação de violência celebram formatura em BH

A noite desta quinta-feira (3/6) foi inesquecível para um grupo de 28 mulheres. Todas elas, que no passado estiveram em situação de violência, receberam os certificados de conclusão do curso de formação profissional como camareiras.

A cerimônia foi realizada no Centro Estadual de Apoio às Vítimas (Casa Lilian), do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), no Bairro Cidade Jardim, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A solenidade contou com apresentação musical dos alunos do curso de Música da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Antes da solenidade, as formandas desfrutaram de serviços voluntários de manicure, pedicure, cabelo e maquiagem, oferecidos pelo Instituto Ana Hickman, de Contagem, na Grande BH, rede de escolas profissionalizantes que atua na área da beleza.

Uma das formandas é Lilian da Silva Vianna, que, no passado, foi vítima de uma tentativa de feminicídio cometida por um ex-companheiro. O ataque também colocou em risco a vida do filho dela, Enzo, a quem ela prestou homenagem durante a cerimônia.

"Desejo que você, meu filho, seja um homem respeitoso e que aprenda que o amor tem limites e que as vidas de todas as mulheres importam. Hoje, tenho certeza de que quem ama não agride, quem ama não mata e de que a vítima não tem culpa", declarou Lilian durante um discurso feito em nome da turma.

A formanda também falou sobre as possibilidades que o curso deve abrir no mercado de trabalho. "Ao me formar neste curso, outras portas estão se abrindo. Isso traz a certeza de que ninguém precisa ficar num relacionamento abusivo por questões financeiras e nem por dependência afetiva”, disse.

Projeto Laudelina

A formatura das 28 mulheres é fruto da primeira etapa do Projeto Laudelina, que tem o objetivo de acolher e encaminhar mulheres em situação de violência para capacitações gratuitas, oferecendo oportunidades de ingresso no mercado de trabalho.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O projeto é uma parceria entre o MPMG, por meio do Centro Estadual de Apoio às Vítimas (Casa Lilian), o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), o Registro de Imóveis do Brasil – Seção Minas Gerais, e a Organização Filhas de Sara, com o apoio da Rede Accor de Hotéis.