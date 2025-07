Homem é suspeito de agredir e ameaçar a mãe em BH após internet ficar lenta

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um homem de 20 anos está sendo procurado pela polícia suspeito de agredir e ameaçar a própria mãe, de 40, no Bairro Saudade, na Região Leste de Belo Horizonte, nessa terça-feira (1º/7). As violências teriam sido praticadas depois que a internet da casa em que os dois moram ficou lenta.

À Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima informou que o filho já a agrediu outras vezes, mas sempre teve medo de denunciá-lo. Ela contou que, desta vez, o suspeito passou a culpá-la pela situação da rede.

Conforme o registro policial, inconformado o homem teria passado a agredir verbalmente a mãe e a afirmar que a mataria. Ele, então, teria saído de casa e voltado com uma arma de fogo.

A mulher afirma que foi enforcada, atingida com coronhadas na cabeça e jogada no chão. Ela relatou que as agressões só pararam depois que seu marido, padrasto do suspeito, chegou em casa e impediu o enteado. Antes de fugir, o homem teria ameaçado a família novamente: “Se chamar a polícia, eu vou pular aqui de madrugada e matar vocês dois”.

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, o jovem é conhecido na região por praticar outros tipos de crimes. No entanto, os delitos não foram informados. Desde o registro dos fatos ele não foi encontrado.

A vítima foi socorrida e levada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste. Ela teve ferimentos profundos na cabeça, foi tratada e encaminhada à delegacia da mulher.