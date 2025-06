Suspeito de esfaquear companheira tenta agredir e ameaça militares de morte

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um homem de 47 anos foi preso suspeito de esfaquear a companheira, de 37, na frente da filha do casal, de um ano, na noite dessa sexta-feira (6/6), no Bairro Estaleiro, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar (PMMG) foi acionada depois que uma mulher deu entrada na UPA Várzea das Flores com um corte na perna esquerda e na testa.

Em conversa com os militares, a vítima relatou que estava em casa com a filha quando o companheiro chegou embriagado e começou a discutir com ela. Em determinado momento, ele pegou uma faca e passou a esfaqueá-la.

A mulher gritou por socorro e o homem fugiu. A vítima foi socorrida por uma vizinha e encaminhada para a UPA.

O homem foi localizado na Praça do Coreto, em Contagem, onde recebeu voz de prisão.

Durante o registro da ocorrência, o homem tentou agredir e ameaçou os militares de morte. Ele foi contido e algemado.

A perícia foi acionada e recolheu a faca usada no crime. O caso será investigado pela Polícia Civil (PCMG).