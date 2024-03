Uma jovem tentou esfaquear uma colega na porta da Escola Municipal Professora Maria Olintha, no Bairro Cinco, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (29/2) e as envolvidas não foram identificadas.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento da confusão. Nelas, é possível ver a jovem, acompanhada por um grupo de amigos, indo discutir com a outra menina, que está parada na porta da escola.

Elas trocam algumas palavras até que uma das jovens tira uma faca de dentro da blusa e inicia as agressões.

As duas trocam empurrões e tapas, enquanto os outros alunos debocham da situação. “Apanhou feio”, disse uma delas.

Nas imagens também é possível ver que as duas tiveram leves cortes nos braços e rosto.

De acordo com a Prefeitura de Contagem, apesar do incidente ter acontecido no entorno da escola, a direção tomou todas as providências necessárias. As famílias das duas envolvidas foram chamadas para o colégio, junto do Conselho Tutelar. Todos foram encaminhados para uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência.

A reportagem do Estado de Minas questionou a Polícia Civil e aguarda retorno.