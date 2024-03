Nove detentos que estavam no Presídio de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, fugiram na manhã desta quinta-feira (29/2). Dois foram recapturados logo após a fuga.

Segundo o boletim de ocorrência, um dos fugitivos foram encontrados na própria rua do presídio. Já o segundo estava tentando entrar em um prédio da região.

Aos policiais, os suspeitos disseram que aproveitaram o momento de banho de sol para fugir por uma tela cerrada. O local da fuga não é monitorado por câmeras.

De acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG), as forças de segurança seguem à procura dos outros seis fugitivos. Quem quiser ajudar pode utilizar o Disque Denúncia 181, que é um canal de denúncias sigiloso. "A população pode ajudar as forças de segurança com informações sobre o paradeiro dos foragidos. A denúncia é gratuita e completamente anônima", informou a pasta.



O caso segue sendo investigado pela pasta.