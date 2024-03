Um ônibus da linha 5503A (Goiânia A/Centro/Hospitais) foi flagrado pela reportagem do Estado de Minas, na manhã desta quinta-feira (29/2), circulando com o tanque de combustíveis exposto e uma sacola plástica envolvendo a tampa. O veículo, de prefixo 20682, além de transitar sem uma das tampas da lateral, estava com a carroceria, as janelas e os bancos sujos de poeira.

O registro foi feito na Avenida Professor Alfredo Balena, no Bairro Funcionários, na Regional Centro-Sul da capital.

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que os dados do coletivo foram repassados às equipes de fiscalização da Superintendência de Mobilidade (Sumob) para verificação dos problemas apontados pela reportagem.

“As equipes realizam diariamente ações de fiscalização nas estações, ao longo dos itinerários nas vias da cidade, pelo monitoramento eletrônico e pelas câmeras do COP-BH. Importante ressaltar que a manutenção e a limpeza dos ônibus são deveres das concessionárias. Os ônibus devem sair das garagens em condições de segurança e higiene para prestar o serviço aos usuários”, acrescentou a PBH na nota.

A reportagem procurou o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH), que enviou o seguinte comunicado: "O SetraBH informou que a empresa associada teve a tampa solta durante a viagem. O veículo foi recolhido para manutenção do equipamento e substituído por carro reserva, sem maiores prejuízos para os clientes da linha".

Problemas recorrentes

De acordo com passageiros, casos de veículos em mau estado de conservação são frequentes na linha, operada unicamente pela empresa Nova Vista Transportes S/A (antiga BH Leste Transportes S/A e Viação Torres LTDA).

Em janeiro, um vídeo registrou o momento em que os usuários ficaram cobertos com uma sujeira preta solta pelo ar-condicionado de um ônibus da linha. Em maio do ano passado, dois veículos foram apreendidos pela prefeitura durante uma fiscalização por estarem com pneus carecas.

A BHTrans frisou ser fundamental que o usuário registre as reclamações referentes ao transporte público por meio dos canais da prefeitura. Além da linha, é necessário que o passageiro informe o número do veículo e horário da ocorrência para melhor direcionar a equipe de fiscalização.

“Com o número do veículo, as equipes vão diretamente ao ônibus que apresenta os problemas relatados. Todas as reclamações são devidamente apuradas e enviadas às concessionárias para a resolução dos problemas apontados pelos usuários”, destacou a autarquia.

Com a lei 11.458/23 e o decreto 18.370/23 foram estabelecidos critérios de qualidade e confiabilidade do sistema. Se os critérios não são atendidos para cada viagem, não há o pagamento da remuneração complementar às concessionárias.