A Polícia Militar (PM) de Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais, apreendeu, nesta quarta-feira (28/2), dois adolescentes, ambos de 17 anos, e um maior, de 20, apontados como envolvidos diretamente no assassinato de outro menor, de 15, ocorrido na noite de terça (27/2), em uma quadra de esportes de uma escola no Bairro Bom Pastor. Um terceiro envolvido, de 20 anos, está sendo procurado. A vítima foi encontrada na manhã de quarta, envolta por uma poça de sangue, com perfurações de faca no corpo.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas, e os policiais iniciaram as diligências em busca de informações sobre a autoria e motivação do delito.

As imagens de câmeras de vigilância da escola mostram que, por volta de 21h, da noite de terça, a vítima estava na quadra, juntamente com outros dois indivíduos. Em dado momento, um dos adolescentes tomou o celular da vítima e o atirou ao chão. O aparelho estilhaçou.

As investigações apontaram que o terceiro suspeito, o homem de 20 anos, teria feito ameaças à vítima, afirmando que ele teria praticado o furto de uma bicicleta. Além disso, o foragido e a vítima teriam brigado, em uma luta corporal, há cerca de dois meses. Tal briga teria acontecido por ciúmes.

Depois de aprender os dois adolescentes, os policiais foram à casa do terceiro suspeito e lá encontraram uma camisa suja de sangue. A principal suspeita da polícia é a de que os dois adolescentes atraíram a vítima para uma emboscada e que o foragido é suspeito de cometer o assassinato.