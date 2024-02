A Polícia Militar prendeu, em uma cidade do Espírito Santo, um homem, de 28 anos, suspeito de assassinato em Mantena, no Vale do Rio Doce, na noite dessa terça-feira (13/2).

Segundo a PM, os policiais foram acionados para ir à Avenida Antônio Mateus, bairro Vila Nova, onde a vítima, um homem de 29 anos, foi encontrada caída ao solo, já sem vida.

Durante toda a tarde de ontem, a polícia fez levantamentos na região onde aconteceu o crime e, com imagens de câmera de segurança, identificaram o suspeito e o carro usado na fuga.

Por volta das 22h de ontem, o veículo usado pelo suspeito no crime foi localizado em Mantenópolis, no Espírito Santo. Depois da abordagem, o condutor indicou o local onde o suspeito estava escondido.

O homem foi localizado em uma casa na cidade de Barra do São Francisco. O imóvel foi cercado e o suspeito, detido.

Além da prisão, a polícia apreendeu uma arma, um carregador, dez munições e uma espingarda de fabricação artesanal.

O suspeito ainda tem passagens por lesão corporal e violência doméstica.

Ele foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Barra do São Francisco, juntamente com as armas apreendidas. O crime será investigado.