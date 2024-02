Acidente aconteceu entre no cruzamento da avenida Presidente Arthur Bernardes com a rua Juscelino Barbosa, no Centro de Alfenas

Um motociclista foi socorrido na tarde desta terça-feira (13/2) em estado grave, no município de Alfenas, no Sul de Minas Gerais, pelo Corpo de Bombeiros, depois de ser atropelado por um carro. O motorista fugiu sem prestar socorro.



Conforme os militares, o acidente aconteceu no cruzamento da avenida Presidente Arthur Bernardes com a rua Juscelino Barbosa, no Centro. Com o forte impacto da batida, a vítima, que não teve a idade divulgada, foi arremessada, fraturou o fêmur e teve traumatismo cranioencefálico.

Além da imobilização na região fraturada, os militares precisaram conter uma hemorragia no pé direito em decorrência da dilaceração dos dedos. Ele também sofreu escoriações no rosto.



Leia também: Idoso sobrevive dois dias caído em matagal e é encontrado por cães farejadores



“Após estabilização dos sinais vitais e a prestação dos cuidados de primeiros socorros, a vítima foi encaminhada em estado grave pelo SAMU ao hospital para tratamento especializado”, informou o Corpo de Bombeiros.



A Polícia Militar foi acionada para registro da ocorrência. Até o fechamento desta publicação, o suspeito não havia sido identificado.