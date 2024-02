Bombeiros contaram com cães farejadores para localizar o idoso perdido

Um homem de 88 anos resistiu a chuva, baixas temperaturas e ventos por dois dias depois de se acidentar num matagal, na tarde de segunda-feira (12/02), no município de Ingaí, Sul de Minas. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

Depois de ser acionado pela família do desaparecido, na manhã de domingo (11/02), o CBMMG mobilizou duas equipes - uma de solo e outra aérea, que contaram com a destacada ação de cães farejadores, aos quais se atribui a localização do idoso.

As buscas abrangeram lugares a partir do último local onde o idoso foi visto, próximo à rodovia MGC-354.

Segundo os militares, logo após a localização e resgate do idoso, houve uma chuva torrencial na região. "Provavelmente, a vítima idosa, de 88 anos, não suportaria mais uma noite nas condições em que estava, principalmente em função de uma possível hipotermia após ser atingido pelo temporal. Ressalta-se a importância dos cães de resgate (farejadores), que potencializaram a operação de buscas", informou o CBMMG.