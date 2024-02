Bombeiros recuperaram o corpo de um homem de 60 anos que se afogou na Represa do Engenho, na Bairro Alto das Mercês

O corpo de um homem de 60 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) na tarde desta segunda-feira (12/02) depois de o homem ter se afogado na Lagoa do Engenho, em São João Del Rei, nos Campos das Vertentes.

Até o domingo (11/02), cinco pessoas tinham morrido afogadas em Minas Gerais, exatamente a metade do número de mortos do carnaval de 2023, quando foram 10 afogamentos no estado.

De acordo com o que foi relatado por amigos das vítimas ao CBMMG, o idoso é morador do Bairro Alto das Mercês, teria sofrido um tombo (queda da própria altura) no domingo (11/02) e se queixava de dores nas costas.



A vítima teria teria feito uso de analgésico pela manhã e mais tarde saiu pra tomar um banho na represa, vindo a submergir sem mais retornar.



Foram feitas tentativas de reanimação por uma profissional de enfermagem enquanto os bombeiros se deslocavam para o local, porém sem êxito. A perícia da Polícia Civil foi acionada.