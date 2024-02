A volta do feriado na noite desta terça-feira (13/2) já é marcada por lentidão e fluxo intenso de veículos nas estradas. Um acidente no KM 510 da BR-040, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de BH, provocava seis quilômetros de lentidão no sentido Rio de Janeiro por volta das 19h. Às 21h15, o fluxo já estava livre, informou a Via 040.



Uma batida no sentido Rio de Janeiro, no KM 8 da BR-040, em Paracatu, ocasionou um quilômetro de lentidão, conforme notificado, também às 21h15, pela concessionária.

Já em Extrema, no Sul de Minas, outro acidente no KM 938 da BR-381 (Fernão Dias), no sentido São Paulo, deixou a faixa da esquerda bloqueada. Apenas a faixa direita está liberada para o tráfego, mas, até o fechamento da reportagem, o congestionamento era de quatro quilômetros no trecho, conforme a Arteris Fernão Dias.



Segundo a concessionária, o trânsito está com “fluxo intenso” do KM 478 e ao KM 477,2 na altura de Contagem e em sentido Belo Horizonte.

A mesma situação ocorre no sentido Guarulhos do KM 935 ao KM 938,3, nas proximidades do município de Extrema, e entre o KM 59 e o KM 64, em Mairiporã (SP).



Outro acidente, por volta das 21h, no KM 513,4 da BR-381, em Igarapé, interditou totalmente a pista sentido Belo Horizonte. Há fila de dois quilômetros. O trânsito está parado e sem previsão de liberação.