Anitta: especialista comenta possíveis procedimentos feitos por cantora

Após semanas longe dos holofotes, Anitta quebrou o silêncio e surpreendeu os fãs ao reaparecer nas redes sociais exibindo uma nova aparência. A cantora aproveitou o tempo longe dos holofotes para realizar novos procedimentos estéticos para aumentar os lábios e harmonizar a face. Raquel Vicente, cirurgiã-dentista especialista em estética, explica as mudanças na aparência da global.

Ausente das redes sociais, desde o dia 16 de junho, Anitta enfrentava uma infecção bacteriana severa, cujo tratamento exigia repouso absoluto, antibióticos intravenosos e consequentemente, o afastamento da agenda pública.

Raquel explica sobre a provável técnica de harmonização facial realizada pela cantora. “Tudo indica que Anitta tenha passado por um deep plane, técnica avançada do lifting facial, com o objetivo de arquear o olhar e reposicionar os tecidos de forma mais natural. Essa impressão se reforça pelo uso constante de faixas na cabeça ou penteados cobrindo a região frontal, algo comum no pós-operatório desse tipo de procedimento”, explica a especialista.

Além disso, a cantora realizou técnicas de lipliftiing, também conhecida como levantamento labial. “Esse tipo de procedimento tem como objetivo encurtar a distância entre o nariz e o lábio superior, deixando a boca mais cheia e volumosa e com uma aparência mais jovem”, diz Raquel.

Sem exageros

De acordo com Raquel, o resultado que Anitta parece buscar é muito semelhante ao lifting que vemos em celebridades como a Anne Hathaway: uma mudança sutil, elegante, que preserva a identidade da paciente, mas com uma leveza e frescor evidentes. “É o tipo de rejuvenescimento que não grita procedimento, e sim refina a beleza original”, explica.

“Além disso, o afinamento do queixo e bochechas contribui para um rosto mais alongado e feminino. O contorno mais leve e natural substitui aquele visual mais robusto e padronizado, típico da harmonização que marcou os últimos anos”, acrescenta a cirurgiã dentista.

Lista de procedimentos

Vale destacar que a assessoria da cantora desmentiu que teria divulgado a lista de procedimento estéticos realizados por Anitta, após especulações. Confira nota oficial:

"É falsa a informação de que a bpmcom teria confirmado e detalhado quais procedimentos estéticos Anitta teria realizado. Infelizmente, os veículos tradicionais e com complemento replicaram a informação falsa, além de somarem especulações sem quaisquer lucros, contribuindo para uma onda de desinformação. Nós nos esforçamos para que o jornalismo brasileiro cumpra com seu dever de investigar, apurar e divulgar notícias de forma ética e responsável. Agradecemos aos veículos que entraram em contato para confirmar os fatos."