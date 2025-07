PM mata cinco suspeitos e Zema dispara: 'criminosos não terão vida fácil'

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O governador Romeu Zema (Novo) publicou em suas redes sociais uma mensagens aos dois policiais militares que ficaram feridos durante confronto com um grupo em Araguari, no Triângulo Mineiro, na noite dessa segunda-feira (30/6). Durante a ocorrência, cinco homens morreram. Conforme informações preliminares, os militares faziam ronda no Bairro Brasília quando a intensa troca de tiros começou.

Na publicação, na tarde desta terça-feira (1/7), Zema afirmou que as pessoas que entrarem em confronto com as forças de segurança pública do estado “não terão vida fácil”. “Desejo pronta recuperação aos PMs feridos por criminosos que ousaram enfrentá-los em Araguari, Triângulo Mineiro. Os bandidos morreram no confronto. Quem enfrentar nossa polícia, que dedica a vida a proteger os mineiros, não terá vida fácil. Nosso dever é com quem trabalha”, afirmou.

De acordo com o registro de ocorrência, os policiais suspeitaram dos ocupantes de um veículo de cor cinza e deram o sinal de parada, mas o motorista não respeitou. O condutor acelerou e deu início a uma perseguição, que terminou em um posto de combustível na Avenida Coronel Teodolino Pereira de Araújo, onde o veículo foi cercado.

Populares registraram o momento em que a viatura da PM perseguiu o veículo. Nas redes sociais, outro vídeo mostra os ocupantes caídos no posto de gasolina. Nas imagens, é possível ver um dos homens no chão do estabelecimento, sem reagir, ser baleado por um dos policiais. Quatro armas de fogo e o veículo foram apreendidos.

Suspeitos tinham passagem

Em nota, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), informou que o confronto armado ocorreu depois de identificarem o veículo associado a crimes recentes de homicídio e roubo na cidade. Os disparos por parte dos ocupantes do Fiat Freemont prata tiveram início ainda durante a perseguição e os policiais reagiram.

“O acompanhamento tático, com a participação de diversas equipes, prosseguiu por vários bairros até a Avenida Teodolino Pereira de Araújo, onde o veículo foi interceptado. Mesmo após a imobilização do veículo, os ocupantes mantiveram resistência armada, tornando necessário o uso diferenciado da força para cessar a agressão e garantir a segurança dos militares e da comunidade”, diz a nota.

Segundo a PMMG, a operação policial resultou na apreensão de quatro armas de fogo, sendo duas pistolas calibre .380, um revólver calibre .38 e uma submetralhadora calibre .380, além de um colete balístico. Além dos suspeitos, que morreram, dois militares ficaram feridos e receberam atendimento médico imediato, sem risco à vida. As circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas pelas autoridades competentes, com acompanhamento da Polícia Judiciária Militar e da perícia técni

Procurada, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que agentes da perícia e policiais civis estiveram no local para iniciar as investigações e esclarecer a dinâmica dos fatos, além da origem do armamento utilizado. As apurações devem identificar os envolvidos e possíveis conexões com outros crimes.

Quem são os mortos

Os homens envolvidos na troca de tiros eram foragidos. Conforme levantamento divulgado pela PM, juntos, eles somavam penas de 35 anos de prisão. Confira a ficha dos foragidos:

Wellington da Silva Paulino, de 25 anos, tinha passagens por roubo e porte ilegal de armas

Douglas Vinícius Gomes de Morais, de 26 anos, era um dos mais perigosos, com prisões por roubo, clonagem de veículo, direção perigosa, quatro vezes por tráfico de drogas, uso e consumo de drogas (2), ingresso ilegal de celular em estabelecimento prisional (2) e lesão corporal



João pedro Martins Silvestre, de 23 anos, que teve prisões por roubo, ameaça, porte ilegal de arma de fogo (2) e receptação.



Lucas Eduardo Gomes dos Santos, de 21 anos, preso por tráfico de drogas, receptação e dano